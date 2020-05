¿Cuánto aportan las zonas francas en inversiones y exportaciones?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las empresas en zonas francas invirtieron US$ 380,05 millones y desde estos exclaves aduaneros se exportaron US$ 5.090,93 millones en 2018, según el censo del rubro realizado el año pasado por el Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y divulgado recientemente.

Como dio cuenta El País ayer, además las zonas francas empleaban a 15.337 personas y en las empresas se pagaba un salario promedio de US$ 3.354 al mes en 2018.



“La inversión acumulada en zonas francas entre 2005 (primer censo a zonas francas) y 2018 asciende a US$ 7.155,83 millones”, indicó el informe. En ese monto la mayor incidencia es de la plantas de celulosa de UPM (zona franca UPM Fray Bentos S.A.) y de Montes del Plata (zona franca Punta Pereira S.A.).



En la última década, el año de mayor inversión en zonas francas fue 2012 con US$ 1.376,19 millones, que coincide con la construcción de la planta de Montes del Plata (la zona franca Punta Pereira S.A. registró una inversión de US$ 1.006,21 millones).

En 2018 exclusivamente, el total de la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) fue de US$ 380,05 millones, “lo que corresponde al 3,87% del total de la inversión de la economía en dicho año”, explicó el reporte. “La zona franca que tiene mayor participación es Zonamerica S.A. con un 30% de la inversión total, seguida por AguadaPark S.A. y Parque de las Ciencias. Entre las tres representan el 72% del total de la inversión”, agregó.



La inversión en construcción representó el 44% de la inversión total en zonas francas, seguida de los activos intangibles con 27% y maquinaria equipos con 21%. “En la economía, la inversión en edificios y otras construcciones también es la que tiene mayor participación, con un 66%, mientras que un 26% corresponde a maquinaria y equipos y un 7% a los activos intangibles”, indicó el informe oficial.



“Del total de empresas que respondieron el censo 2018 (1.074 firmas), más de la cuarta parte realizó algún tipo de inversión (300)” y “de estas empresas, alrededor de la mitad invirtieron también en los años 2016 y 2017. Estas empresas representaron el 98% del total invertido en estos dos años y el 65% en el año 2018”, explicó el reporte.

Exportaciones

“Las exportaciones desde zonas francas en el año 2018 se estimaron en US$ 5.090,93 millones corrientes, a partir de los datos del Censo de zonas francas. Dicha cifra representa el 31% de las exportaciones totales del país en ese año. Esto significa que la mayor contribución del régimen de zonas francas es en materia de exportaciones”, aseguró el informe del MEF. Los exclaves aduaneros incrementaron un 18% sus exportaciones en 2018 frente a 2017.



“Actualmente existen 11 zonas francas, con una inserción muy diferente en el comercio internacional. La contribución de las zonas francas a las exportaciones no es homogénea. Las zonas francas que más contribuyen a las exportaciones, representando el 57,41% de dicha contribución, son Zonamerica S.A. con US$ 2.054,23 millones y UPM Fray Bentos con US$ 868,48 millones”, afirmó el estudio.



“Las otras cuatro grandes exportadoras son Zona Franca Punta Pereira S.A. (US$ 530,38 millones), WTC Free Zone S.A. (US$ 522,02 millones), Grupo Continental S.A. (zona franca Colonia con US$ 431,76 millones) y AguadaPark S.A. (US$ 427,76 millones). En el caso de las zonas francas industriales (UPM, Punta Pereira y Grupo Continental), debe tenerse en cuenta que la contribución a las exportaciones solo toma en cuenta el valor agregado generado en zona franca, donde se sitúa fundamentalmente la etapa industrial de la cadena”, explico el MEF.

Si se consideran únicamente las exportaciones de bienes, entre los productos vendidos al exterior desde zonas francas el informe dijo que “los que más contribuyen son la pasta química de madera y los productos alimenticios (incluyendo concentrados artificiales para bebidas y otros), representando casi la totalidad de la exportación de bienes”, el primero es de UPM y Montes del Plata y el segundo es Pepsi en Colonia. “En lo que respecta al resto del país, la estructura de las exportaciones de bienes es muy diferente, el 60% del total exportado está comprendido por los productos: carnes y despojos comestibles; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; leche y productos lácteos; semillas y frutos oleaginosos; y cereales. Esto indica una especialización exportadora basada en otro tipo de bienes, con mayor valor agregado industrial”, concluyó.