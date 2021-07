¿Cuánto podría bajar el precio del gasoil con los cambios que se proponen en Rendición de Cuentas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno quiere eliminar la obligación de mezclar biodiesel en el gasoil e incluyó un artículo al respecto en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Ante el Parlamento, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini le puso números a esa iniciativa.



La obligatoriedad de mezclar 5% de biodiesel en cada litro de gasoil, “implica un recargo del orden de $ 1,50 en el precio del combustible diesel y que su impacto, desde el punto de vista social y productivo, es mucho menor que lo que puede suceder con el etanol”, afirmó Paganin.

“Esto sucede porque el biodiesel se produce en una planta de ALUR (Alcoholes del Uruguay) que da empleo a 40 personas en su plantilla, y utiliza cereales, soja y colza, preferentemente, que se producen de manera normal en la agricultura uruguaya y que ocupan una parte muy importante de las exportaciones del país. De manera que, en vez de comercializarse a ALUR se venda en el mercado internacional a los agricultores no les va a cambiar absolutamente nada”, añadió.



“En ese contexto, nos parece que el impacto productivo es negativo y el impacto social es muy pequeño”, resumió el ministro.

“Por otro lado, en el etanol no sucede lo mismo. En el etanol sucede que tenemos aproximadamente 2.500 personas (entre zafrales y permanentes) empleados por ALUR Bella Unión, para producir etanol a partir de la caña de azúcar y azúcar también. Luego tenemos aproximadamente 80 personas ocupadas en la planta de Paysandú para producir también etanol, y la capacidad de producción de ambas plantas sumadas es del orden del 10%, tal vez un poco menor del consumo total de combustible. Así se viene mezclando en los últimos años, arriba del 9%”, señaló Paganini.



“El país tiene compromisos internacionales vinculados con esto, que tienen valor en la medida en que sean ley. Entonces, lo que estamos haciendo (además de eliminar la obligatoriedad de mezclar 5% de biodiesel) no es cambiar el volumen de etanol y bajarlo de 9,8% a 8,5%, sino subir la exigencia legal (mínima) del 5% a 8,5% para mantener un equilibrio en la reducción de emisiones”, explicó.

En tanto, la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) publicó un gráfico en su cuenta de Twitter en el que muestra que con la actual mezcla de biodiesel y el findeicomiso del boleto, el precio del gasoil en Uruguay está en US$ 1,04 por litro, ubicándose como el más caro de la región.



Si se eliminara la obligatoriedad de la mezcla de biodiesel y se cambiara la forma de financiar el fideicomiso del boleto (actualmente se paga un sobreprecio en el gasoil), el gasoil en Uruguay bajaría a US$ 0,93 por litro, mismo valor que en Argentina y similar al que se paga en Chile (US$ 0,90).