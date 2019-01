¿Cuánto dinero apostaron los uruguayos en 2018 y en qué juegos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hoy se juega", reza un clásico cartel al lado de muchos quioscos, buscando atraer a los apostadores. Y parece que en 2018 logró su cometido, porque se "timbearon" al menos unos US$ 813 millones, según un relevamiento que realizó El País teniendo en cuenta los juegos tradicionales de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) —como la Tómbola, Quiniela y Cinco de Oro—, las apuestas deportivas, lo jugado en los casinos del Estado y los privados como el Enjoy de Punta del Este o los slots de Hípica Rioplatense, y las carreras de caballos.

La cifra representa aproximadamente 1,35% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay. En los años previos, El País había estimado montos menores de apuestas: US$ 809 millones en 2017, US$ 680 millones en 2016, US$ 721 millones en 2015 y US$ 738 millones en 2014.

"Hubo un aumento considerable en algunos juegos y de la recaudación general, habiendo mantenido la oferta de juegos", dijo a El País el director de la DNLQ, Luis Gama.

Mientras que el titular de la Dirección Nacional de Casinos, Javier Chá, expresó que el leve crecimiento de las apuestas resultó "satisfactorio" porque "el mercado no está en expansión sino más bien contraído, acompañando (la tendencia a la baja que experimenta) el consumo de los uruguayos".

De acuerdo con la información que proporcionó Gama, la recaudación de la DNLQ creció 17% en términos nominales frente al 2017, totalizando unos US$ 469,5 millones —tomando el valor del dólar al cierre del año: $ 32,406—.

Como suele pasar cada año, el juego "con mayor aceptación fue la Quiniela, con algo más del 34%" de lo apostado, unos US$ 160 millones. El podio de los principales juegos de la DNLQ lo completan las apuestas deportivas de Supermatch, que significaron casi US$ 94 millones, y el Cinco de Oro que embolsó US$ 85 millones en apuestas.

Entre los restantes juegos, la Tómbola recaudó US$ 82 millones en 2018, la "Raspadita" o quiniela instantánea unos US$ 26 millones y US$ 21 millones la Lotería Uruguaya.

El director de Loterías y Quinielas señaló que el aumento del 18% en las apuestas del Cinco de Oro se debió a que "muchas veces tuvo pozos importantes en el año, lo que hace que el público que habitualmente no juega lo haga".

El otro juego que tuvo un crecimiento relevante fue Supermatch, que se benefició por la política estatal de combate a los sitios ilegales de apuestas online —"gente que jugaba en esos sitios puede haberse volcado a Supermatch"— y también por el Mundial de fútbol, que hizo que "en junio casi se duplicaran las apuestas de otros meses del año".

Respecto al bloqueo de sitios, Gama informó que ya han sido dados de baja 178 dominios de apuestas por Internet, pero cree "que faltan más y los estamos identificando". Igualmente, remarcó que a los sitios de las marcas de apuestas más famosas en el mundo, como Bwin o Bet365, ya no puede accederse desde Uruguay.

Es que Supermatch tiene "la única licencia de apuestas deportivas" del país. La DNLQ analiza si es posible impulsar otros permisos para tener nuevos "juegos online", aunque la intención primordial sea "no aumentar la oferta de juegos", comentó el director Gama.

Casinos.

La recaudación de la Dirección Nacional de Casinos creció 3% (medida en pesos) el año pasado, al llegar hasta los US$ 204,3 millones.

Pese al mínimo incremento de las apuestas —que incluso en dólares caen 9,5%—, Chá destacó que "mejoró la ganancia liquida" de la Dirección de Casinos gracias "a una serie de transformaciones internas": habían sido US$ 67 millones en 2017 y fueron US$ 68 millones en el año recién culminado.

El jerarca detalló que se continuó "con un proceso de mejora y de importantes reformas en todos los establecimientos que tenemos, mudándolos de lugar a un área mejor y también recambiando el material de juego, ya que en los últimos siete años hemos cambiado casi el 100% del parque de maquinas". Esta modernización "tiene impactos positivos en la recaudación y en la convocatoria de gente", indicó.

Otra reforma que dio mayor eficiencia fue la finalización de la conexión online del 100% de los casinos estatales, lo que "permite hacer las liquidaciones y una cantidad de monitoreos directamente desde la oficina central", manifestó Chá. Las salas bajo la órbita de la Dirección de Casinos son 30.

Por otra parte, el Hotel Enjoy de Punta del Este embolsó por concepto de apuestas unos US$ 96,9 millones, según surge de estimar hasta el final del año los ingresos de sus balances en pesos chilenos —el último publicado corresponde al tercer trimestre de 2018 y da una caída interanual del 6%—. Hasta septiembre, unas 35.500 personas habían visitado las salas del casino este año.

Caballos.

La empresa Hípica Rioplatense que posee la concesión de los hipódromos de Las Piedras y Maroñas, levanta apuestas internacionales a través de agencias hípicas y arrienda cinco salas de entretenimiento con tragamonedas a la Dirección de Casinos, tuvo ingresos netos por US$ 42,2 millones hasta el tercer trimestre del año pasado, según consta en su balance.

Dicho monto se divide entre US$ 7,3 millones derivados de apuestas en los hipódromos, US$ 32,5 millones de las salas de slots y US$ 2,4 millones de las agencias hípicas. Esto derivó en un resultado bruto para Hípica Rioplatense de US$ 11,8 millones.

¿Cuánto apostaron los uruguayos en cada juego?

Cinco de Oro El total apostado fue de US$ 85 millones, con un aumento de 18% respecto al 2017. Hubo "pozos importantes lo que hace que el público que habitualmente no juega lo haga", dijo el director de Loterías y Quinielas.

Enjoy En las salas de juego del hotel de Punta del Este se apostaron unos US$ 96,9 millones, según estimaciones en base a los balances de Enjoy. Hasta septiembre, unas 35.500 personas habían visitado el casino.

Hípica Hípica Rioplatense tuvo ingresos netos por US$ 42,2 millones hasta el tercer trimestre del año pasado. Tiene la concesión de dos hipódromos, levanta apuestas internacionales y arrienda cinco salas de slots al Estado.

Casinos Los casinos del Estado recaudaron US$ 204,3 millones en 2018, un 3% más (medido en pesos) que el año previo. El director de Casinos dijo que "mejoró la ganancia liquida" por las "transformaciones internas".