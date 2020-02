¿Cuánto dinero facturó Coca-Cola en Uruguay en 2019?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las ventas de Coca-Cola Femsa en Uruguay alcanzaron a 42,5 millones de cajas unidad en 2019, un 87,1% más que en 2018 (aunque en este caso solo tiene datos del segundo semestre, cuando Montevideo Refrescos pasó a manos de Femsa).

Si se compara el último trimestre de 2019 frente al último de 2018, el volumen vendido bajó 0,9%.



Una “caja unidad” se refiere a 192 onzas (unos 5,6 litros) de producto terminado.



De esas 42,5 millones de cajas unidad, 38,7 millones corresponden a refrescos, 3,4 millones a agua y 0,4 millón a “otros”, según el balance de Coca-Cola Femsa del cuarto trimestre y acumulado 2019, divulgado ayer.



Uruguay es responsable del 1% del volumen vendido por Coca-Cola Femsa, siendo México el 55%, Brasil el 25%, Colombia el 8%, Centroamérica el 7% y Argentina el 4%.



En facturación, Coca-Cola Femsa en Uruguay tuvo ingresos por 3.421 millones de pesos mexicanos (US$ 181,5 millones). Eso es 77,7% más que en 2018 (solo medio año). Si se compara lo facturado en el último trimestre de 2019 frente a igual período de 2018, hay una caída de 11,6%.



Los ingresos totales del grupo “fueron impulsados principalmente por precios sólidos e iniciativas de optimización de ingresos en nuestros territorios, combinado con el crecimiento de volumen en Brasil, la consolidación de los territorios recientemente adquiridos en Guatemala y Uruguay, y un efecto de mezcla favorable impulsado por el crecimiento de las transacciones por encima del volumen en Brasil, Argentina y Uruguay”, señaló el balance.

Coca-Cola Femsa es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas. La compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo 131 marcas a más de 257 millones de consumidores cada día.



De origen mexicano Coca-Cola Femsa adquirió en 2018 Montevideo Refrescos S.A. a The Coca-Cola Company, por un valor de US$ 250,7 millones. Esa fue la mayor compra-venta de una empresa en Uruguay en dicho año.