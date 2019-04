¿Cuánto dinero y oro pasa por la frontera uruguaya?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Uno de los elementos fundamentales para poder detectar e investigar una posible maniobra relacionada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo es la trazabilidad de las operaciones, lo que permite vincular un activo con su origen o su finalidad ilícita según sea el caso”, sostiene la Memoria Anual de Actividades 2018 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU).

El reporte recuerda que esa “posibilidad” de hacer un “seguimiento de las transacciones se ve fuertemente afectada por la realización de operaciones en efectivo, tanto dentro como fuera del país”.

Por eso, agrega, “las autoridades reguladoras” de los países “han adoptado dos tipos de medidas de prevención: crear una base de datos de movimientos en efectivo superiores a un umbral determinado y promover la utilización de instrumentos bancarios en las transacciones entre particulares y empresas, desestimulando la utilización de efectivo u otros instrumentos al portador como medio de pago, por lo menos en transacciones de cierta importancia”.

En el caso de Uruguay, las personas que transporten por la frontera valores superiores a US$ 10.000 deben declararlos. Si no lo hacen y son descubiertos, el dinero o valores no declarados se ponen a disposición de la justicia penal.

Según los datos de la UIAF, en 2018 las declaraciones de entrada de dinero en efectivo por frontera recibidas por el BCU ascendieron a un total equivalente de US$ 1.219,25 millones.

De ese monto, el 51,20% estaba en dólares, el 22,96% a euros, 20,05% a pesos uruguayos y 3,90% a reales. A su vez, el principal país de origen del dinero fue Estados Unidos (43,16% del total), seguido de Suiza (24,99%), Uruguay (23,65%), Chile (3,87%) y Brasil (3,78%).

En tanto, las salidas de dinero por la frontera declaradas alcanzaron al equivalente de US$ 700,98 millones. De esa cifra, el 71,63% estaba en dólares, el 13,40% a euros, el 6,46% a pesos uruguayos, el 4,06% a reales y el 3,66% a pesos argentinos.

El principal país de destino fue Estados Unidos (49,67% del total), seguido por Argentina (22,10%), Uruguay (18,27%) y Chile (6,16%).

El BCU aclara que cuando figura “Uruguay como país de origen o destino” se debe a operaciones “realizadas por instituciones financieras uruguayas desde o hacia sus sucursales en las ciudades de Chuy, Río Branco y Rivera” porque así lo exige el Central en esos casos, ya que el control aduanero está fuera de las ciudades.

En 2018 entró a Uruguay el equivalente a US$ 1,34 millones en metales (92% oro y 8% plata), al tiempo que salió el equivalente a US$ 7,66 millones (100% oro).