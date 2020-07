¿Cuánto estimó el Fondes por créditos incobrables tras tener resultado anual positivo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Fondo para el Desarrollo (Fondes)-Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) volvió a tener un resultado positivo en el ejercicio 2019, en parte por una mayor evaluación de riesgos a la hora de otorgar créditos.

Es que este fondo que surgió por iniciativa del entonces presidente José Mujica para dar préstamos a proyectos autogestionados, tuvo varios problemas con créditos concedidos a cooperativas que terminaron cerrando o requiriendo más capital sin poder abonar parte de sus adeudos.

La cartera de créditos (vales e intereses devengados) a diciembre de 2019 totalizaba US$ 42.849.767 y el Fondes-Inacoop tenía previsionados (pasan a perdida asumiendo incobrabilidad de los préstamos) US$ 37.545.291. De esas previsiones por incobrabilidad, US$ 16.961.920 se explican por CTC Olmos (la cooperativa de los extrabajadores de Metzen & Sena) y US$ 15.477.189 por Envidrio.



Según el informe del Fondes-Inacoop, desde el año 2015 (a partir de la vigencia de la ley 19.337 que supuso una nueva etapa en la forma de otorgar los créditos), “se apoyaron empresas con más de 1.960 socios y 735 trabajadores. Además, se estima se aportó al empleo en 202 puestos de trabajo, donde: se crearon 50 puestos adicionales y se contribuyó a no destruir otros 152”.

En lo que refiere al “seguimiento y apoyo de los emprendimientos que componen la cartera, dicha tarea continúa siendo clave, tanto por las situaciones complejas del seguimiento de negocio como del riesgo de crédito. En este sentido, se deben destacar varias refinanciaciones exitosas, tanto desde el punto de vista de la regularización del pago como del mantenimiento de las fuentes laborales, así como también de la regularización de la totalidad de las garantías que restaban constituirse. En otros casos se ha avanzado en realizar una resolución ordenada de la situación del emprendimiento y sus garantías”, afirmó el reporte incluido en la Rendición de Cuentas.



Así, logró por “tercer año consecutivo un resultado económico positivo”, agregó.



Según el balance 2019, el resultado pasó de ganancias por $ 9.626.235 en 2018 a utilidades por $ 12.808.241 (US$ 343.000) en 2019.

“Estos resultados están relacionados la mejora en la eficiencia del uso de los recursos, el fortalecimiento de los emprendimientos por los diversos mecanismos, la incorporación de otros mecanismos en el análisis”, explicó el informe.