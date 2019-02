¿Cuánto facturan las tiendas y supermercados en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe del Instituto Uruguay XXI destaca que “el sector comercio y reparaciones, que comprende al conjunto de actividades de retail, acompañó el crecimiento económico de Uruguay en la última década con una expansión anual de 4,1% en términos reales”.

El reporte titulado “¿Por qué invertir en el sector retail en Uruguay?”, busca atraer nuevas empresas al sector, con datos como que “Uruguay tiene niveles de facturación elevados por metro cuadrado en la comparación regional, lo que constituye un atractivo para las inversiones en el sector”.



Uruguay XXI también hace mención al menor crecimiento de la economía en los últimos años. “En un escenario de desaceleración de la actividad, aumenta el número de familias con intención de ajustar su gasto. Sin embargo, esto no afectará en forma homogénea a todos los rubros del retail, las decisiones de postergar gastos por parte de las familias están focalizadas en los bienes durables y transables”, puntualiza.



Sobre cada segmento específico, el informe hace una radiografía. “De acuerdo con datos provenientes de Euromonitor, el mercado de supermercados y almacenes en Uruguay está conformado por casi 30.000 tiendas. Las ventas de estos comercios minoristas totalizaron US$ 8.054 millones en 2017, lo que representó un crecimiento real de 1,4% respecto a 2016”, indica.



“Los comercios pequeños y los supermercados independientes representan el 67% de las ventas, al tiempo que el restante 33% corresponde a las grandes superficies”.



Dentro de las grandes superficies, según los datos de Euromonitor citados por Uruguay XXI, TaTa concentra el 28% de las ventas, Disco, Devoto y Geant el 26%, Tienda Inglesa el 10%, El Dorado el 6% y otros no identificados el 30% restante.



En tanto, el rubro de artículos no comestibles, las ventas totalizaron US$ 4.289 millones, un crecimiento real de 0,5% en términos interanuales. “Se destaca, el crecimiento de 8,5% en los artículos de bazar, un 8,1% en electrodomésticos y 4,5% en la venta de las ópticas, mientras que los artículos de vestimenta mostraron una caída en el año”, señala.



“El sector retail se caracteriza por ser dinámico y disruptivo. Las empresas se encuentran expuestas a una fuerte competencia que las obliga a tener capacidad de adaptación y transformación para dar respuesta a las nuevas tendencias y exigencias de los consumidores”, concluye Uruguay XXI.