¿Cuánto gana un piloto de Fórmula 1? Estos son los mejores pagados

¿Cuánto ganan los pilotos de la Fórmula 1? Forbes publicó este jueves su lista de los conductores mejor pagados. En el primer puesto está Lewis Hamilton (Mercedes), de 36 años, que está en camino a ganar US$ 62 millones en 2021.

En el segundo lugar está Max Verstappen (Red Bull Racing), de 23 años, que tiene un "salario proyectado de US$ 42 millones" para 2021. El deportista fue nombrado personalidad del año en 2015, 2016 y 2017 por la Fédération Internationale de l'Automobile, el organismo rector de las carreras de autos, según recoge la revista.

Le sigue en la lista Fernando Alonso (Alpine), de 39 años, que se espera que genere US$ 25 millones. Ganó el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 2005 y 2006.



En el cuarto puesto se posicionó Sergio Pérez (Red Bull Racing), de 31 años, que tiene un salario proyectado de US$ 18 millones para 2021. La revista indicó que "se le atribuye haber ayudado a despertar un nuevo interés en la F1 en México".



El quinto en la lista es Sebastian Vettel (Aston Martin), de 34 años, ya que se espera que gane US$ 15 millones. Forbes recuerda que ganó cuatro campeonatos con Red Bull, después se pasó a Ferrari y ahora compite para el nuevo equipo Aston Martin.