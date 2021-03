¿Cuánto gastaron los uruguayos en compras por Internet al exterior en lo que va del año?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer bimestre del año (enero-febrero), la cantidad de compras al exterior por internet registró un aumento de 0,29% frente al mismo período del año anterior, al igual que su valor en dólares, que tuvo un incremento del 26% en comparación con el primer bimestre del 2020.

Según los datos publicados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), durante enero y febrero se registraron 63.134 envíos dentro del régimen de encomiendas, mientras que en el mismo bimestre del año anterior se habían registrado 62.950.



En relación a su valor en dólares, mientras que en el primer bimestre del 2020 las compras al exterior por internet habían totalizado US$ 6.269.774 millones, en el mismo período de este año las compras fueron por un total de US$ 7.904.563.

Al analizar por separado los datos de febrero, estos reflejan que en el segundo mes del año se registraron 27.863 envíos, lo que implicó un 21% menos en comparación con enero cuando se registraron 35.271 envíos.



Frente a febrero del año anterior, los datos reflejaron un desempeño casi similar, con una leve suba del 0,25%, cuando se registraron 27.793 envíos.



En relación al valor en dólares de las compras web al exterior, en febrero totalizaron US$ 3.539.037, lo que representó una caída del 19% si se compara con el valor registrado en enero de este año y un aumento del 18,2% si se compara con febrero de un año atrás.

La pandemia del coronavirus con los efectos que implicó en el consumo y el comercio internacional, así como también el fortalecimiento del dólar que se dio en Uruguay (sobre todo en marzo del año pasado) incidieron de forma negativa en las compras al exterior por internet durante gran parte del 2020.



Sin embargo, a partir del mes de octubre, las compras web al exterior comenzaron a registrar un aumento, en comparación con su mes anterior, y finalizaron en diciembre con un crecimiento del 67,2% al registrar 52.698 envíos, a diferencia del mes de noviembre cuando se habían contabilizado 31.510.

Según los datos de la DNA, los picos encontrados durante el 2020 fueron en abril, el más bajo con 12.833 encomiendas, y diciembre, el más alto. En la comparación interanual, el cuarto mes del año tuvo una baja del 151,6%, en comparación con el mismo mes en 2019, mientras que diciembre contó con 8,8% más de encomiendas, en relación con el mismo mes del año anterior.



El régimen de encomiendas postales internacionales (conocido como las compras en el exterior a través de Internet) permite traer para cada persona mayor de edad hasta tres envíos en el año por un máximo de US$ 200 cada uno y por hasta 20 kilos cada uno con exoneración del pago de todo tributo y sin necesidad de contratar un despachante de aduana.



Una vez utilizado el cupo de tres envíos, la persona puede utilizar el llamado régimen simplificado, que permite el ingreso de envíos de hasta US$ 200, sujeto al pago de una prestación del 60% sobre el valor declarado o US$ 10 si el 60% del valor declarado es inferior a este.