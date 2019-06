¿Cuánto gastaron los uruguayos en compras por Internet en el exterior?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las compras al exterior por Internet en Uruguay se rigen bajo una franquicia que permite que cada mayor de 18 años pueda hacer hasta tres envíos al año, siempre que no supere los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso (cada una de ellas). Si se cumplen estas condiciones, ese paquete llegará libre de impuestos de importación.

“Durante el año 2018 se ha constatado un aumento en la cantidad de envíos y usuarios del régimen de envíos postales internacionales en su conjunto. No obstante, el valor total de la mercadería ingresada se ha mantenido en niveles similares, dada la variabilidad respecto al valor promedio de los paquetes que ingresan”, señaló el informe “El régimen de encomiendas postales internacionales” elaborado por la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas y divulgado ayer.

El documento muestra “un aumento en la cantidad de paquetes ingresados de un 3,7% en 2018 respecto a 2017” para totalizar 352.111 encomiendas.

En 2018, los usuarios de la franquicia totalizaron 197.894 un aumento del 11,6% (unos 20.000 más) respecto a 2017.

“Mientras que el número de envíos promedio por usuario bajó a menos de dos por año, al igual que el valor promedio del paquete franquiciado que bajó a US$ 101”, agregó el informe.

Es que en 2018, el 25% de los usuarios completó sus tres cupos bajo franquicia anual, cuando un año antes había sido el 33%. En tanto, “el 47% utilizó únicamente un envío” cuando en 2017 había sido el 41%.

“En este sentido, se observa que disminuye el uso completo del cupo anual, aumentando el número de nuevos usuarios que utilizan una única vez el régimen”, analizó el MEF.

El régimen denominado habitualmente de “compras web” tiene dos modalidades: envío expreso y no expreso (en esta otra modalidad el máximo es hasta US$ 50). El usuario puede usar una u otra modalidad siempre y cuando no supere los tres envíos en el año en el acumulado. El estudio del MEF indicó que “la modalidad de envió expreso constato un aumento de 1,3% en la cantidad de envíos durante el año 2018, situándose en un total de 268.810 envíos expresos. El valor total anual de los envíos ha sido de aproximadamente US$ 33,9 millones, lo que representa una caída del 1,5% respecto al valor total anual respecto al año 2017”.

“Ello se explica por el menor valor promedio de los paquetes que pasó de US$ 130 a US$ 126”, agregó.

En tanto, en la modalidad no expresa, “se ha constatado un aumento del 12,4% en la cantidad de envíos realizados en el año 2018 respecto al año anterior, alcanzando los 83.301 envíos no expresos. El valor total anual bajo esta modalidad de envío fue de US$ 1,9 millones, aproximadamente un 18,7% por encima del observado en el año 2017. Asimismo, el valor promedio del envío no expreso fue de US$ 23”, expresó el informe.

“Los valores promedios en ambas modalidades se encuentran por debajo de los máximos permitidos. Si bien el valor más frecuente (moda) de la modalidad expresa alcanza el máximo permitido de US$ 200, en la modalidad no expresa el valor más frecuente (moda) se encuentra entorno a los US$ 10, muy por debajo del límite de los US$ 50 establecido. Esto estaría reflejando que hay solamente un cierto grupo de usuarios que utiliza eficientemente los límites del cupo respectivo”, analizó el MEF. La procedencia de los envíos expresos es Estados Unidos (97% del total), mientras que en los no expresos lidera China con un 52%, seguido de Singapur con el 28% y Argentina con el 6%, entre otros.

En total, los uruguayos gastaron en ambas modalidades US$ 35,8 millones en 2018. A su vez, alrededor del 4% de los 197.894 usuarios realizo envíos bajo ambas modalidades.

¿Qué compran los uruguayos por Internet?

Según el informe del MEF, “los rubros de la mercadería declarada en los paquetes bajo franquicia tributaria, no muestran cambios significativos en su composición, si bien el principal rubro identificado ¨Vestimenta y textiles¨ registró 10 puntos porcentuales menos de participación respecto al año anterior”.

El 31% de las compras correspondió a “Vestimenta y textiles”, seguido por el rubro “Otros” con 13% de los paquetes, “Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes” con 9% del total, “Calzado” con 8%, “Juguetes, juegos y artículos para recreo” con 6%, “Muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración)” con el 5% y “Accesorio de vehículos” con el 4%

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios y los shoppings han sido muy críticos con el régimen por entender que es “competencia desleal”.

Sin embargo, el director de la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga defendió este régimen en el pasado, porque sirve “para arbitrar precios en el mercado doméstico, lo que facilita a que los márgenes del mercado doméstico no sean tan elevados o altos”.

El régimen empezó con hasta cinco compras al año, luego se bajó a cuatro y en 2017 el MEF lo redujo por última vez a tres. Esto trajo planteos del gobierno de Estados Unidos por ser una restricción al comercio electrónico, algo que el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (conocido por su sigla en inglés TIFA) entre ambos países busca promover.