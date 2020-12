¿Cuánto pagó Ancap por el petróleo en el año y cuál fue la diferencia con precio de combustibles?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante este año, Ancap recibió 12 embarques de petróleo con un total de 10.729.873 barriles, según información divulgada por el ente en su cuenta de Twitter.

Teniendo en cuenta el precio de referencia pactado por barril en cada embarque, Ancap gastó US$ 508.738.830,44, según cálculos de El País.



“La compra de petróleo crudo en el mercado global es la transacción más importante que realiza Ancap. Se trata de un proceso que se inicia con un plan anual de producción y en el que intervienen diversas áreas de la empresas”, explicó la petrolera estatal.

El petróleo se pacta y se paga en dólares, pero el principal ingreso de Ancap (por ventas de combustible en el mercado interno) es en pesos, por lo cual tiene un descalce de monedas. Es decir, para saber si el crudo le costó más o menos que la paramétrica con la que determina el precio de los combustibles, se debe tener en cuenta también la cotización del dólar.



Lo que se realiza es pasar el costo del barril a pesos, para comparar con el valor de la paramétrica (que tiene un precio de barril y del dólar fijado) en pesos. El ente informó que el precio implícito en pesos en la paramétrica con la que se determinaron los valores al público fue de $ 1.831 por barril.

Entonces, ¿Ancap pagó más o menos que lo que indicaba la paramétrica por cada embarque de crudo? Según la información que divulgó la petrolera, el precio por barril en pesos comprado estuvo en ocho de los embarques por encima del precio de la paramétrica y en los restantes cuatro por debajo.

No obstante, para determinar cuánto más o menos pagó Ancap por el petróleo, hay que comparar el precio pagado del barril en pesos (multiplicado por la cantidad de barriles) de cada embarque, con el precio que arroja la paramétrica del barril en pesos (multiplicado por la cantidad de barriles). Esto es porque cada embarque tiene distinta cantidad de barriles de crudo.



Según las estimaciones de El País, la paramétrica arrojaba un monto de $ 19.646,4 millones para el total de barriles comprados, pero el ente abonó $ 23.193,2 millones, es decir 18,1% más que lo que marcaba la paramétrica.

En esto influyeron dos factores: la suba del dólar (que se dio sobre todo en el mes de marzo) y que el ente ya tenía petróleo comprado a precios altos y no pudo aprovechar del todo la fuerte baja que tuvo el valor del crudo en marzo, abril y mayo por la falta de demanda provocada por los parátes de las economías a raíz del coronavirus.

Esto se ve principalmente en dos embarques, uno adquirido el 11 de febrero con entrega el 13 de abril y otro comprado el 4 de marzo con entrega el 11 de mayo. En el primero de ellos, Ancap pactó un precio de referencia US$ 55,65 el barril y en el mes de entrega el precio había bajado a US$ 18,55 el barril. En el segundo el precio pactado había sido de US$ 51,51 por barril y el crudo estaba en mayo a US$ 28,98 el barril. Al haberse asegurado el crudo antes (entre el 30 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2020 Ancap adquirió nueve de los 12 embarques), no pudo aprovechar el momento de menor precio.