¿Cuánto es el PIB de cada departamento y su variación?

"And the winner is Río Negro”, dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, en la presentación del Indicador Departamental de Actividad Económica. Se trata de un nuevo indicador presentado ayer con datos del período 2008-2016 sobre las tasas de crecimiento de cada departamento y su contribución al Producto Interno Bruto (PIB).

En efecto, Río Negro fue el que registró el mayor promedio anual de crecimiento de la actividad en los nueve años analizados, con 6,2% y bastante por encima del resto de los departamentos.

Dicha expansión -que llegó al pico de 18,5% en 2015 aunque también tiene variaciones negativas- está asociada a la instalación de la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos, que se puso en marcha en 2007. Pese a estos números positivos, Río Negro no supera el 3,2% de participación dentro del PIB nacional.

De hecho, Montevideo acumula la mitad de la actividad (50,2%) registrada en 2016 y los datos varían entre 49,7% y 51,1% en los nueve años analizados; le sigue Canelones con 10,5%; Maldonado con 5,5% y Colonia con 4,6%. El resto de los departamentos tienen una incidencia en el PIB que varía desde 0,8% (Flores) hasta 2,7% (Paysandú y Salto).



Respecto a las tasas de crecimiento, es Durazno el departamento que se ubicó en segunda posición en la media anual del período con 4,7% -todos los registros son positivos y oscilan entre 2,3% y 7,8%- (ver gráfico).



Luego aparece Soriano con un promedio de expansión anual de 4,3% que incluye un pico de 11,1% en 2009 (el mayor incremento para un año sin contar a Río Negro). La expansión tanto de Soriano como de Durazno está asociada al boom de cultivos agrícolas, que además contó con precios internacionales altos, en especial de la soja hasta el 2013.

Montevideo (4,1%) y Rocha (4%) son los restantes con mayor promedio, con la diferencia que en la capital hubo un año con registro negativo (-0,2% en 2015) mientras que en el departamento del este no hubo ninguno.



A su vez, en el otro extremo está Salto, que registra el menor crecimiento anual promedio del período (0,5%) y tiene el peor registro para un año entre todos los relevados (-6,8% en 2011). Sin embargo esto tiene una explicación, la generación de electricidad en la represa de Salto Grande ha estado en baja en parte por épocas de sequía y mayormente por el cambio de matriz eléctrica.



Hay una amplia diferencia entre el departamento del litoral y el que le sigue con peor rendimiento, que es Treinta y Tres con una tasa promedio de 2,2%. Lavalleja y San José tienen una media de crecimiento en los nueve años considerados de 2,6%; al tiempo que Florida (2,9%) es el restante departamento con un promedio inferior a 3%.

Con guarismo de expansión de la actividad entre dicho límite y 4% aparecen Rivera (3%), Colonia (3,1%), Maldonado (3,2%), Flores (3,3%), Tacuarembó (3,5%), Paysandú (3,5%), Canelones (3,7%), Cerro Largo (3,8%) y Artigas (3,8%). El promedio de crecimiento anual total en el período analizado se ubicó en 3,8%.

Importancia.

En la presentación de los datos estuvieron presentes varios intendentes, y García comentó que los resultados “brindan una oportunidad de trabajo conjunto entre el gobierno nacional y los departamentales”. También consideró importante esta información “para la toma de decisiones”, que sostuvo muchas veces se realiza “por talenteo” y no basándose en datos fidedignos.

El presidente del Congreso de Intendentes y jefe departamental de Rivera, Marne Osorio, dijo que “esta información es una necesidad que teníamos todos los departamentos” ya que “muchas veces nos manejamos por intuición”.



La encargada de presentar el trabajo fue la economista Irene Centurión, del programa Uruguay Integra de la OPP, quien detalló que estos datos “suman una pieza al rompecabezas” de números que se arma con los estudios sobre pobreza, ingreso y empleo, entre otros. Además, se comprometió a divulgar antes de fin de año el indicador de actividad departamental del 2017 y luego mantener una periodicidad anual.