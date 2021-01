¿Cuántos dólares puede perder Uruguay en el turismo ante el cierre de fronteras?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que las pérdidas en Uruguay asociadas a la falta de turismo por la pandemia, ascenderían a US$ 1.115 millones en el año 2020. Además, el organismo espera pérdidas por varios años dados los elevados niveles de incertidumbre que aún persisten en torno a la crisis sanitaria.

Según publicó la Cepal en un documento en el que evaluó los efectos e impactos de la pandemia del COVID-19 sobre el turismo receptor, entre el año 2020 y 2023, las pérdidas acumuladas en América del Sur oscilarán entre US$ 53.000 millones y US$ 72.400 millones.

En tanto, en el Caribe la pérdida estimada en ese período es de entre US$ 53.000 millones y US$ 75.400 millones, mientras que en Centroamérica y México la caída estimada sería de entre US$ 69.100 millones y US$ 89.200 millones.



Los resultados reflejaron que el Caribe sería entonces la subregión “relativamente más afectada”, debido a su menor población y al significativo peso que tiene el turismo en su economía.



Además, la Cepal señaló que “las pérdidas tendrán consecuencias negativas sobre el nivel de empleo del sector, con un sesgo de género”, dado que en Centroamérica y México “el 61%, en promedio, de las personas empleadas en los servicios de alojamiento y comida son mujeres, proporción que en América del Sur y el Caribe es del 59% y el 54%, respectivamente”.

Las restricciones de movilidad y las medidas de confinamiento adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19 “han tenido impactos profundos sobre la actividad económica en todo el mundo”, afirmó el documento de la Cepal.

Cámara de Turismo.

Con el objetivo de evaluar cómo se viene desarrollando la temporada de verano, la Cámara de Turismo (Camtur) realizó un nuevo monitoreo semanal en el que relevó los datos del sector durante los días 11 al 17 de enero.



Entre los principales datos el monitor destacó que durante los fines de semana en Canelones se registró una ocupación del 65,6%, en Colonia del 26%, en Piriápolis 59%, en Rocha un 32% y 49% en las termas. En el caso de Punta del Este, la Camtur relevó que en los primeros 15 días de enero la facturación promedio de los hoteles cayó 22% interanual.

Asimismo, en los primeros 17 días del año hubo aproximadamente 5.000 ómnibus menos que ingresaron o salieron a la terminal de Tres Cruces en comparación con el mismo período del año pasado. La cifra está dada por el aforo de los ómnibus, “sino se acercaría a un 50% menos” de servicios este año.