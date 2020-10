Uno de cada cuatro ejecutivos empresariales afirmó que teletrabajo subió productividad 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia trajo cambios en la modalidad de trabajo en algunas empresas del país. De los ejecutivos de las compañías que pertenecen a la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, un 24% consideró que el teletrabajo aumentó la productividad.

Luego, un 62% afirmó que no tuvo pérdida de productividad y solo el 14% respondió que el trabajo remoto produjo una baja.



La encuesta la realizó la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos entre sus asociados, por iniciativa de Overactive, y se divulgó este jueves.



Dentro de las empresas consultadas hubo una amplia implementación del trabajo remoto. Previo al 13 de marzo, cuando el gobierno anunció los primeros cuatro casos de COVID-19, el 57% de las compañías no tenía colaboradores bajo esa modalidad. Sin embargo, en abril el 90% de los empleados cumplía con las labores desde sus casas.



Por otra parte, se consultó a los trabajadores si querrían volver de manera presencial. Las respuestas estuvieron divididas: un 43% expresó su intención de regresar todos los días y un 48% preferiría ir entre uno y cuatro días a la semana.



"Los asociados de la cámara tienen pocas certezas respecto al retorno de sus plantillas al trabajo presencial en el corto plazo. Casi la mitad estiman que el 80% de sus empleados volverán a la oficina no antes de 2021", agrega el comunicado.



¿Cuándo esperan recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia? El 19% estimó que lo logrará en el cierre de este año. Después, el 48% prevé que sea en algún momento de los primeros dos cuatrimestres de 2021. Por último, el 10% proyecta que será en el último cuatrimestre de 2021 y otro 10% recién en 2022.