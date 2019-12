La cuenta corriente de la economía mostró un superávit de 0,6% del PIB

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el año móvil a septiembre (es decir los 12 meses previos) la economía uruguaya presentó de acuerdo a estimaciones preliminares divulgadas ayer por el Banco Central (BCU), “un superávit por transacciones corrientes con el resto del mundo de US$ 368 millones, equivalente a 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Según consigno el informe de balanza de pagos, el resultado “implicó una diferencia de 0,7 puntos porcentuales respecto a un año atrás”, cuando la cuenta corriente había presentado un déficit de 0,1% del Producto.



El BCU explicó que la reversión del resultado ocurrió “por un mayor superávit de la cuenta de bienes, producto de menores importaciones, y de la reducción del déficit del ingreso primario, principalmente del sector público”. Esto fue “compensando en parte, por un menor saldo de la cuenta de servicios, fruto de la disminución de las exportaciones y del aumento de las importaciones de servicios turísticos”.

Del análisis de los números según el sector institucional, se desprende que “el cambio en el saldo de la cuenta corriente se explicó en su totalidad por el ajuste del sector privado, ya que el desequilibrio del sector público (sin considerar el aumento extraordinario de los ingresos del Banco de Previsión Social por la ley de cincuentones) se incrementó en relación a un año atrás”.



La contrapartida del resultado superavitario de la cuenta corriente fue “una salida neta de fondos por US$ 384 millones de dólares”, que según detalla el informe “fue producto del préstamo neto del sector privado al resto del mundo (US$ 2.043 millones), compensado en parte por una entrada neta de capitales del sector público (US$ 1.659 millones)”. Dentro de estos movimientos financieros se incluye “una reducción de activos de reserva del BCU” de US$ 1.722 millones en el período.

A septiembre, la economía uruguaya mostró “una posición neta deudora de US$ 14.935 millones (correspondiente a 26,3% del PIB), guarismo relativamente similar al registrado un año atrás”. El BCU mencionó en el informe que por sectores institucionales, se observó “por un lado una menor posición deudora neta del sector privado y, por otro, que el sector público pasó de acreedor a deudor neto”.