Daniel Ferrés fue designado como nuevo integrante de la Comisión de Competencia del MEF

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —organismo desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— tiene un nuevo integrante después de que Luciana Macedo terminó su mandato. Se trata del economista Daniel Ferrés.

La resolución que publicó Presidencia con su designación explica que la comisión "se integra por miembros designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño".



Además, indica que el MEF propuso a Ferrés por "reunir las condiciones necesarias para desempeñar las citadas funciones".



En la página web de la Universidad de Montevideo, donde es Director de la Maestría en Finanzas y Postgrado en Data Science, señala que tiene un doctorado en Management por la Universidad de Navarra y es magíster en Research in Management por la misma institución educativa.



A su vez, es "magíster en Economía (MSc in Economics, University of Wisconsin- Madison) y magíster en Competencia y regulación de mercado (MSc in Competition and Market Regulation por Barcelona GSE, Universitat Pompeu Fabra)".