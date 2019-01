Astori sobre ajuste de tarifas: “El gobierno lo está estudiando" y "a la brevedad" informará

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, dijo esta mañana que el gobierno aún no ha tomado una decisión en relación a un ajuste de las tarifas públicas y que es algo que se está evaluando y en su momento se comunicará.

En diálogo con el programa Para empezar el día de Radio Oriental, Astori dijo que “no hay ninguna decisión al respecto todavía. El país está estudiando, el gobierno está estudiando ese tema en este momento y a la brevedad se comunicarán las decisiones en público obviamente”.

Astori explicó que “como siempre ocurre en estos casos, se tienen en cuenta dos conjunto de factores”, por un lado “la situación de la empresa a la que alude la tarifa, cómo esta su estructura de producción, sus niveles de costo, su endeudamiento, su perspectiva de futuro, que es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta los efectos globales de una tarifa”, porque la misma “no afecta solo a los usuarios sino a toda la sociedad a través de impactos sobre las variables económicas globales”.



También habló de la carga tributaria en Uruguay y sostuvo que “luego de una necesaria adecuación al comienzo del período en que el país comienza con un desequilibrio fiscal importante, no ha aumentado en absoluto”.

El jerarca dijo que a esta altura del año están “trabajando fuerte” tanto en el MEF como en el gobierno en general, ya que “para variar siempre se acumulan aspectos a resolver (…) que tienen que ver también con algunas medidas que hemos venido tomando últimamente para atacar algunos temas de la economía uruguaya".



"Me refiero a los que nos ha mantenido más ocupados este segundo semestre que es la búsqueda de nuevas herramientas para estimular una de las variables económicas que tuvo un comportamiento más mediocre y que es fundamental, que es la inversión privada, lo cual está asociado a lo que considero es el principal problema económico en Uruguay en este momento: el desempleo”, agregó.

El ministro dijo que no se ha llegado a “cifras dramáticas” de desempleo, “pero estamos a niveles que nos preocupan, algo a lo que no estábamos acostumbrados en estos tres periodos de gobierno del Frente Amplio, en el que la desocupación había venido descendiendo y se habían creado 300 mil puestos nuevos de trabajo”.

A modo de balance sobre este año que está culminando, el ministro opinó que “Uruguay tiene que tener en cuenta antes que nada los valores más profundos y más fundamentales, ya no de la situación política sino de la propia condición humana. Y me parece que la sociedad es consciente de esto aunque he notado también una suerte de crispación que tenemos que hacer lo posible en evitar porque el respeto y la tolerancia son también valores fundamentales si queremos mantener en vigor los grandes conceptos de la democracia y la República. Ojalá seamos conscientes al observar toda la experiencia del 2018 que se avecina una etapa política muy importante, porque en un ciclo electoral siempre hay sensibilidad especial para convivir defendiendo nuestras ideas, pero fortaleciendo los valores de la democracia y la República”.