Estado dará de baja varios sitios de apuestas online

En una tanda publicitaria de cualquier señal televisiva del exterior es habitual ver como se promocionan sitios de apuestas online relacionadas a eventos deportivos, juegos de azar (como el póker) u otros rubros. Incluso al disputar los octavos de final de la Copa Libertadores 2017 frente a Botafogo, Nacional lució la publicidad en su camiseta de Sportingbet, una página web brasileña de apuestas deportivas.

Pese a todas las publicidades, esos sitios son ilegales en Uruguay ya que la normativa prohibe cualquier tipo de juego de apuestas no autorizado específicamente por la ley. Según informó a El País el director de Loterías y Quinielas, Luis Gama, esta dependencia trabaja junto "a una serie de actores" para detectar los sitios de apuestas ilegales y anunció que "en los próximos días se hará efectivo" el bloqueo de varios.

Ese grupo de trabajo que mencionó incluye a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), las compañías telefónicas, las tarjetas de crédito y el Banco Central del Uruguay (BCU).

"Nosotros nos encargamos de detectar los sitios ilegales y ya tenemos un procedimiento armado para disparar una comunicación a la Ursec para que haga efectiva a través de las compañías telefónicas el bloqueo de aquellos sitios que ya comprobamos pueden entrar uruguayos y jugar pero no están autorizados", explicó Gama.

Si bien la prohibición de las apuestas no autorizadas por el Estado surge de una antigua ley, en los últimos meses un decreto del Poder Ejecutivo y dos artículos incluidos en la Rendición de Cuentas reforzaron ese concepto e incorporaron otros aspectos.

Por un lado, se declaró ilegal "la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas, referidas a juegos de azar o apuestas on line", manteniendo la facultad el Estado de "organizar certámenes de pronósticos de resultados deportivos internacionales". Pero además, se creó un impuesto del 0,75% sobre las apuestas hechas en casinos o salas de entretenimiento, y se gravó con IRPF e IRNR a los premios de los juegos de azar y carreras de caballos (están exentos los premios de la Lotería Nacional y rifas específicas) que superen las 100.000 Unidades Indexadas (UI) —$ 375.000 a valores de hoy—.

En esas normas, se reafirma que "el único juego de apuestas deportivas que se puede jugar por Internet es Supermatch, el juego que el Estado le concedió a la banca para su explotación", sostuvo Gama. A su vez, comentó que el año pasado se invirtió dinero en "difusión" y en "mejorar los aciertos" para "potenciar" a Supermatch, y eso "se vio reflejado en los resultados": recaudó por apuestas unos $ 1.700 millones (US$ 59,3 millones), triplicando los registros de años anteriores.

El director de Loterías y Quinielas destacó que se firmó un acuerdo con la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) y la Organización de Fútbol del Interior (OFI) para la creación de dos fideicomisos que aseguran que parte del dinero recaudado por Supermatch "vaya destinado a mejorar la infraestructura en las divisiones menores de los clubes afiliados".

Por otra parte, Gama señaló que tras bloquear los sitios web ilegales y "limpiar la oferta" de las apuestas online, el Estado podrá analizar la conveniencia de "licitar alguna licencia de juego más para la explotación" en territorio nacional.

Los sitios de las marcas internacionales Bwin y Bet365 fueron mencionados por Gama como los más visitados por los uruguayos. Consultado sobre cuánto dinero mueven estos sitios de apuestas, sostuvo que como en todo mercado ilegal "es difícil de determinar", pero a su criterio "se juegan entre US$ 10 millones y US$ 20 millones como mínimo" por año. Aunque resulta lógico que no todo ese caudal de dinero pasará a Supermatch, el director de Loterías y Quinielas tiene la expectativa de que "una parte" lo haga y se siga incrementando la recaudación del juego de apuestas deportivas.