Los datos afianzarán alza gradual de tasas

La economía estadounidense habría creado 198.000 puestos de trabajo no agrícolas en marzo, de acuerdo con un sondeo de Reuters. Los inversores también observarán el ritmo de aumento de los salarios, que se ubicaría en un 2,7% anual, en línea con las últimas lecturas.

"Prevemos nuevos declives del desempleo por debajo de lo que la Fed piensa que es la tasa natural. Con el paso del tiempo, esperaríamos que ejerza presión alcista sobre los salarios, algo que por cierto no hemos visto realmente", dijo Bernd Weidensteiner, de Commerzbank.

Para los números del intercambio de Estados Unidos, los analistas anticipan una brecha de US$ 56.800 millones en febrero, que sería la más alta desde febrero de 2008. El déficit con China en particular es un dato muy sensible, en momentos de tensas discusiones por el tema entre Washington y Beijing.

China advirtió a Estados Unidos que no abra una Caja de Pandora y desencadene una serie de prácticas proteccionistas en todo el mundo, al tiempo que hizo referencia a productos estadounidenses que podría impactar en caso de una disputa comercial entre ambos países.

En la zona euro se conocerá la lectura preliminar de la inflación en marzo, que arrojaría un tenue incremento anual de 1,4%.

El Banco Central Europeo (BCE) deberá tener paciencia a la hora de remover sus estímulos, dijo esta semana Erkki Liikanen, un miembro del consejo del organismo.

Sobre el cierre de la semana, el presidente de la Fed Jerome Powell tiene programada una presentación sobre el panorama en el Club Económico de Chicago.

En los días previos se esperan varios eventos donde otros funcionarios del banco central reflejarán su visión acerca del manejo de la política monetaria y por ende la expectativa de suba de las tasas de interés.