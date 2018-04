El debate sobre obras de acceso al puerto por UPM

La Administración Nacional de Puertos (ANP), ¿debe hacerse cargo de las obras de un viaducto para facilitar el acceso al puerto de Montevideo? El debate entre oposición y gobierno está planteado.

El pasado lunes 9 de marzo, el diario El Observador informó que el proyecto consiste en la construcción de un tramo aéreo en la rambla 25 de agosto, un puente en arco y obras dentro del recinto portuario para agilizar la circulación. Esto permitirá el acceso del ferrocarril con carga de la nueva planta de UPM a la terminal.

Por este motivo —entre otros— el diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola convocó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi y al presidente de la ANP, Alberto Díaz a la comisión de Transporte de la cámara baja.

"La obra del viaducto costará US$ 130 millones o más. Las obras secundarias del viaducto pueden estar en el orden de los US$ 30 millones", planteó Olaizola. "Es un tema que nos preocupa en serio: que estas inversiones de la ANP —había mencionado otras antes— o algunas de ellas que creemos que no tiene porqué hacer la ANP termine teniendo como consecuencia un encarecimiento del comercio exterior uruguayo, tanto de la exportación como de la importación y que, de una forma o de la otra, termine repercutiendo en el uruguayo común, en el consumidor", dijo el legislador.

El ministro Rossi fue el encargado de responderle.

"En cuanto a los accesos, puedo decir que son una necesidad para Montevideo y, en especial, para el puerto, porque la ciudad existe y generó una presión sobre las áreas portuarias, que no va a ceder fácilmente. Queremos tratar de facilitar la circulación en esa área y, a su vez, defender el espacio que nos resulta imprescindible, porque no tenemos otro, ni la inversión necesaria para trasladar el puerto, y poner mesitas para tomar cerveza y comer panchos, como sueñan algunos. A lo mejor un día será así, pero hoy por hoy eso se necesita y por eso la obra de los accesos no es nueva", argumentó Rossi.

"Esa obra va a permitir una circulación más ordenada, salvar a la población civil en el sentido de que no vaya al puerto y generar un acceso especializado para la llegada de los camiones en forma más ordenada. Es un elemento de interés del puerto", agregó.

Respecto al financiamiento de la obra —una de las preocupaciones de Olaizola—, el ministro dijo que "una parte con recursos propios (de la ANP) que su economía le permite y con un financiamiento de más o menos la mitad alrededor de US$ 50 millones que ya está negociado con Fonplata (el Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata) y está autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que se va a absorber con las transferencias que históricamente el puerto de Montevideo realiza a la economía central".

Según el ministro, la ANP "tendrá que ir administrando esas transferencias para poder cumplir con el endeudamiento. La otra parte de esta obra es portuaria. Es cierto que con eso llegamos a US$ 95 millones o US$ 100 millones y que la obra en general saldrá US$ 130 millones o US$ 140 millones, pero el resto es específicamente obra portuaria. Se trata de explanadas en el puerto, avenidas de hormigón en el puerto, instalación de balanzas en los accesos, soluciones de circulación para reordenar su interna e incorporación de los espacios que van a quedar abajo del viaducto y que se incorporan al área portuaria".

Díaz dijo que el pliego de condiciones de la licitación está "aprobado por el Poder Ejecutivo" y "está en la ANP para fijar la fecha de apertura, pero todavía no lo hemos hecho".