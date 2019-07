Lo que debe esperarse del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es un proceso que inicia. Este es el fin de una etapa pero es claramente el inicio de una nueva etapa tan o más importante como la que acaba de culminar porque es la que nos va a asegurar este acuerdo”, dijo la directora general de Integración y Mercosur, Valeria Csukasi, en alusión al fin de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur del pasado 28 de junio.

En el marco de la conferencia “Ventajas e inconvenientes del acuerdo UE-Mercosur”, organizada por el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), Csukasi advirtió sobre la “dificultad” de la nueva etapa del acuerdo entre los bloques y dijo que será “tanto o más importante” que las negociaciones.

Según explicó la embajadora, al día de hoy aún resta la revisión legal del texto, la firma formal, la traducción del documento a los 23 idiomas oficiales de la UE y finalmente ingresa al los Parlamentos de Europa y del Mercosur para su posterior aprobación.

Desde Cancillería estiman que “en un escenario optimista”, el acuerdo pueda ingresar a consideración de los Parlamentos en el segundo semestre del próximo año.

El acuerdo establece que si el Parlamento uruguayo aprueba el documento y realiza los trámites de forma rápida, y si ya está aprobado además por el Parlamento europeo, puede a partir de ese momento entrar en vigor entre esas dos partes, sin tener que esperar la aprobación del resto de los países del bloque.

“Eso habla del cambio de lógica” que ha tenido el Mercosur, “hemos sido más pragmáticos”, sostuvo Csukasi.

Asimismo, la embajadora y una de las principales responsables de dirigir las negociaciones, dijo que el acuerdo prevé que el capítulo comercial pueda entrar en vigor de forma provisoria con la “simple” ratificación del Parlamento europeo, mientras que el capítulo de cooperación y política debe realizar un recorrido más largo.

“Estoy utilizando la palabra simple en un acto optimista de que eso va a venir muy rápido” dijo Csukasi pero admitió que será una “discusión importante y profunda”, influida además por la asunción del nuevo Parlamento europeo.

Sobre las implicancias del acuerdo, la embajadora destacó que “es el más importante” que podía cerrar el Mercosur y “el que más necesitaba Uruguay como país para mejorar su inserción en el mundo”.

En este punto estuvo también de acuerdo el presidente del CURI, Sergio Abreu, aunque se mostró más cauteloso y exhortó a “tener cuidado” hasta que no culmine con éxito el procedimiento. “Creo que vamos encaminados a poder concretar este esfuerzo que es muy importante, que es histórico pero que esperemos que no sea histérico”, señaló.

Sobre las consecuencias del acuerdo, Abreu comentó que “siempre hay alguien que queda lastimado” puesto que las “negociaciones son insatisfacciones compartidas, el que cree que ganó o perdió todo le dura muy poco”.

"Un bicho diferente"

Uno de los principales cambios que traerá consigo el acuerdo entre la UE y los países sudamericanos, según Csukasi, es la integración del Mercosur. A su entender, el hecho de que el acuerdo establezca una cláusula de integración regional, muestra que “el Mercosur hoy es un bicho diferente” que muta de forma permanente y que difiere de lo que era hace cuatro años.

La “mejor apuesta” de Uruguay en este momento según la embajadora, es salir a negociar a nivel internacional junto a Brasil, Argentina y Paraguay. “El Mercosur de hoy es mucho más fuerte que Uruguay actuando solo”, indicó.

Con esto estuvo de acuerdo el consejero de CURI e integrante de la Cámara de Industrias, Washington Durán, quien mencionó que con este acuerdo el Mercosur “da una imagen distinta, abierta al diálogo” y añadió que algunas de las normas de la asociación comercial “van a forzar” al bloque a modernizarse y autodisciplinarse.

No obstante, Durán advirtió que para que Uruguay pueda “usufructuar los beneficios y enfrentar la competencia” que traerá el acuerdo comercial con la UE, “es necesario que se mejore la competitividad de los sectores productivos”.

Asimismo, dijo que dicha tarea debe ejecutarse de forma inmediata por el gobierno actual y continuada por quien asuma en las próximas elecciones. Si esto no ocurre, según Durán “el acuerdo no va a ser bueno para Uruguay” porque “con el nivel de competitividad actual no podemos competir con nadie”, concluyó.

“Es el primer acuerdo serio del Mercosur”

Según el integrante del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), Washington Durán, el acuerdo entre la Unión Europea(UE) y el Mercosur permitirá que otros países evalúen la posibilidad de negociar con los países sudamericanos. “Es el primer acuerdo serio del Mercosur”, indicó y dijo, en alusión a otros tratados que tiene Uruguay como con India o África del Sur, que son “acuerdos de morondanga”. Sobre esto opinó que el acuerdo con la UE es “profundo” y que “está hecho con un actor relevante” del comercio mundial.