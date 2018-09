"Decir que industria no cayó es algo que no vende"

La producción del núcleo de la industria (excluye a la refinería de Ancap y las plantas de UPM, Montes del Plata y Pepsi en zona franca) se mantuvo virtualmente estancada (bajó 0,1%) en el promedio del primer semestre frente al mismo lapso de 2017.

Para el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, este dato es algo a destacar dado el contexto regional.

"Si bien efectivamente no ha crecido —sin ninguna duda—, tampoco ha caído. Decir que la industria no cayó es algo que no vende mucho; pero en una región compleja y en una situación de la región compleja como la que estamos el hecho de que se haya mantenido y levemente haya crecido en los últimos tiempos —aunque ha tenido algunas pequeñas caídas últimamente— nos parece que no es poca cosa, que muestra solidez para sortear situaciones complicadas", afirmó Moncecchi ante la comisión integrada de Hacienda con Presupuesto del Senado al comparecer por la Rendición de Cuentas.

"La industria manufacturera es muy dependiente de la región, mucho más que otras, porque las exportaciones se realizan en una proporción mucho más grande al Mercosur con relación a otras. Y todos sabemos que la situación de la región ha sido compleja, con caídas del producto, tanto en Argentina como en Brasil", explicó el jerarca.

"Lo que sí es cierto, nos preocupa y nos ocupa es el tema de la caída del empleo", agregó (ver nota principal).

Un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) a mediados del mes pasado, señaló que "preocupa especialmente el magro desempeño del núcleo industrial que venía registrado un desempeño predominantemente positivo en el último año móvil, pero mostrando una trayectoria errática y cerró el primer semestre del año sin variaciones significativas. El sector, no muestra señales de mejora hacia el futuro cercano".