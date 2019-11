El déficit de Brasil con el exterior sube un 41% entre enero y octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brasil acumuló entre enero y octubre de 2019 un déficit en sus transacciones con el exterior de US$ 45.657 millones, lo que representa un aumento de un 41% frente al registrado en el mismo período de 2018, informó ayer lunes el Banco Central.

La inversión directa en el país suramericano fue de US$ 6.815 millones en octubre, un 19% menos con respecto al mismo mes del año pasado, y acumula un total de US$ 62.126 millones en los diez primeros meses de 2019, equivalente a un incremento del 2,2%.



En los últimos 12 meses hasta octubre, el déficit en la cuenta de las transacciones corrientes, formada por la balanza comercial, la de servicios y los intereses, ingresos y dividendos que Brasil envía y recibe del exterior, alcanzó los US$ 54.800 millones, que equivalen a un 3,0% del producto interior bruto (PIB) del país.



Según el informe del Banco Central, solo en octubre de este año el déficit de cuenta corriente de la mayor economía de Suramérica totalizó US$ 7,87 millones, el peor resultado para ese mes desde 2014.

En los primeros diez meses del año en Brasil las importaciones aumentaron un 0,7%. Foto: Reuters.

La entidad señaló que los resultados negativos para octubre reflejan la expresiva reducción de la balanza comercial de bienes del país, que encogió desde los US$ 5.300 millones hasta los US$ 490 millones el pasado mes.



En octubre, las exportaciones de bienes totalizaron US$ 18.300 millones, un 16,5% menos en la comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que las importaciones subieron un 7,5% y alcanzaron los US$ 17.800 millones en el periodo.

Ya en el acumulado del año, las exportaciones se redujeron un 6,7%, en tanto que las importaciones aumentaron un 0,7%.



De esta forma, el superávit comercial generado entre enero y octubre fue de US$ 29.100 millones, un volumen en un 33,2% inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado (US$ 43.500 millones).



En cuanto al déficit de la cuenta de servicios, el Banco Central informó que este se mantuvo estable en los diez primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2018.

Sin embargo, en la comparación mensual, el déficit de la cuenta de servicios se ubicó en los US$ 3.600 millones en octubre, un 7,8% más que el registrado en el mismo mes del año pasado, perjudicado sobre todo por el aumento de gastos en los sectores de transportes y telecomunicaciones.



Por otro lado, el estoque de reservas internacionales se ubicó en octubre en los US$ 369.800 millones, lo que supone una reducción de US$ 6.600 millones frente a septiembre debido principalmente a la liquidación de una serie de ventas en el mercado.