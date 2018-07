El déficit comercial de bienes se multiplicó por seis

El saldo de la balanza comercial de la economía uruguaya (exportaciones menos importaciones) "se ddeterioró" en el primer semestre de 2018 en relación al mismo período del año pasado, indicó ayer un informe de Cibils-Soto Consultores (CSC). Esto se dio porque mientras las exportaciones crecieron un 2,3% en los seis primeros meses del año, las importaciones mostraron un incremento "cercano al 10%".

Además, el análisis de la consultora destacó que el déficit comercial de bienes —sin considerar las exportaciones desde las zonas francas pero sí las ventas realizadas desde territorio no franco a esas zonas y las ventas de energía eléctrica al exterior— llegó a US$ 493 millones en el semestre inicial del año. Esto significa que "se multiplicó por seis" el desequilibrio entre exportaciones e importaciones de bienes, dado que el año pasado el déficit se había ubicado en US$ 82 millones.

El socio de CSC, Marcos Soto, explicó que "los déficit de balanza comercial no son buenos ni malos per sé" —puede aumentar porque se importan bienes de capital que implican inversiones positivas para el país— y debe analizarse su composición y evolución. Señaló que en períodos iguales de años anteriores Uruguay tuvo un déficit mayor, principalmente por la importación de equipos para la instalación de parques eólicos.

Pero "esa situación ha cambiado" y Soto repasó por ejemplo que al comparar "con el primer semestre de 2014, las importaciones de tractores se han desplomado 62%; la de maquinarias, cosechadoras y similares 67%; y las adquisiciones de equipo de generación eléctrica han tendido a desaparecer".

Al menos desde 2013 siempre han sido superiores las importaciones a las ventas externas en los semestres iniciales, siendo 2017 el año donde se observó un menor déficit.

En los seis meses que van de 2018 el incremento del monto de las importaciones se debió "principalmente al aumento del precio promedio de importación del petróleo" que adquiere Ancap, repasó el informe. Además, CSC subrayó que se mantuvo "firme la demanda de vehículos y de dispositivos de telefonía móvil", completando las autopartes y los medicamentos la lista de los principales rubros importados.

Por el lado de las exportaciones, los números sufren "una de las peores cosechas de soja" —las ventas caen 70% frente al semestre inicial de 2014 y 52% respecto a 2013—. Igual la oleaginosa fue el tercer producto más exportado, por detrás de la carne bovina y la madera.