Déficit comercial de EEUU se profundiza en febrero, el mayor en 9 años

El déficit comercial de Estados Unidos subió por sexto mes consecutivo, llegando a su mayor nivel desde 2008 con niveles récords tanto en exportaciones como en importaciones, según datos oficiales divulgados el jueves.



El saldo deficitario crónico del intercambio comercial de Estados Unidos con el resto del mundo aumentó 1,6% en un mes, para situarse en US$ 57.600 millones.



El déficit de febrero fue superior al esperado por los analistas, que proyectaban que se ubicara en US$ 56.700 millones.



Las exportaciones de bienes y servicios subieron al récord de US$ 204.400 millones pero fueron menores a las importaciones que tuvieron un monto de US$ 262.000 millones, también un récord.



El déficit en bienes (US$ 75.900 millones) alcanzó su nivel más elevado desde julio de 2008 a pesar de una neta caída del desequilibrio con China; en medio de crecientes importaciones comerciales entre ambos países.



El déficit con China bajó 18,6% a US$ 29.300 millones con importaciones que cayeron 14,7% y exportaciones que se mantuvieron estables.



El ensanchamiento de la brecha ocurre cuando el presidente Donald Trump batalla contra los grandes socios comerciales de Estados Unidos para acortarla con medidas que hacen temer el estallido de una guerra comercial.



El aumento de la importación de bienes industriales hizo subir déficit un 1,56% a US$ 57.600 millones, tras ajustes estacionales, y es el más alto desde octubre de 2008.



Estados Unidos se encamina a superar el déficit comercial de 2017 que fue el más alto desde la crisis financiera de 2008. Eso pone a prueba la determinación de Trump de reducirlo por considerarlo nefasto para el empleo. En contrapartida, economistas señalan, que es un síntoma de crecimiento económico.



"Estados Unidos sigue creciendo más rápido que la mayoría de otros grandes países industrializados de manera que no debería sorprender que empeore el déficit comercial", dijo el economista Joel Naroff en una nota a sus clientes.



"Los aranceles podrían ser una buena herramienta para cambiar el modelo de comercio pero tienden a elevar los precios", agregó.