Déficit de cuenta corriente en 0,6% del PIB en 2018

En 2018 la economía uruguaya registró un déficit por transacciones corrientes y de capital con el resto del mundo de US$ 342 millones, equivalentes a 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto implicó una suba interanual de 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, ya que en 2017 hubo superávit de cuenta corriente de 0,8% del PIB, según indicó el Banco Central (BCU) en su Informe de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional.

“Esta reversión del resultado de la cuenta corriente y de capital obedeció, por un lado, al aumento de las importaciones de bienes, principalmente de petróleo. Por otro lado, se redujo el superávit de la cuenta de servicios, fruto tanto de un aumento de las importaciones (+6,3%) como de una caída de las exportaciones (-1,8%)”, explicó el informe.

“A diciembre de 2018, la economía uruguaya registró una posición neta deudora de US$ 15.475 millones (26,1% del PIB), inferior a la registrada un año atrás, en la medida que se acumularon activos en mayor proporción que se constituyeron pasivos financieros con el resto del mundo”, agregó.

En 2018, la cuenta financiera presentó una entrada neta de fondos de US$ 342 millones de -si se computan también los movimientos no registrados que se recogen en el rubro errores y omisiones-, lo que es la contracara del déficit en cuenta corriente y de capital.

“La misma fue producto de la entrada de capitales del sector público, ya que, por el contrario, el sector privado registró una salida neta de fondos”, afirmó el BCU.

De hecho, los datos de la cuenta financiera del sector privado -si se incluyen los movimientos no registrados-, muestran “una salida de más de US$ 660 millones (a diferencia de lo ocurrido un año atrás donde se había verificado una entrada de más de US$ 1.700 millones). La salida observada en 2018, fue explicada por los movimientos financieros por inversión directa e inversión de cartera”, señaló.