El déficit fiscal baja de 3,7% a 3,5% del PIB en los 12 meses a febrero

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos del sector público no financiero se ubicaron en 29,4% del PIB, aumentando 0,1% del Producto respecto al mes anterior.



En tanto, los gastos se situaron en 30,3% del PIB, disminuyendo 0,1% del Producto respecto a enero.



El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori dijo a la agencia Reuters en Mendoz (donde participa de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo) que el gobierno será "cauteloso" con el gasto cuando presente la Rendición de Cuentas en junio.



"En Uruguay, no es fácil porque el porcentaje de gasto no discrecional (aquel que está ya determinado por leyes como los salarios públicos y las jubilaciones) es mucho más alto que el gasto discrecional, pero estamos haciendo hincapié en un enfoque prudente del gasto", agregó Astori.