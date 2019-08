El déficit fiscal volvió al peor nivel en 30 años: 4,8% del PIB

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la mejora transitoria que tuvo en mayo, el déficit fiscal -excluyendo el “efecto cincuentones”- volvió en los 12 meses cerrados a junio a su peor nivel en 30 años: 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso equivale a US$ 2.802,43 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó ayer que “el resultado global del sector público consolidado” fue deficitario en 3,1% del PIB (US$ 1.809,9 millones).



Pero ese 3,1% del PIB de déficit “incluye el efecto del ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social registrado desde octubre 2018 en el marco de lo previsto en la Ley 19.590 (de “cincuentones”), el cual se mantuvo en 1,7% en términos del PIB”, dijo el comunicado del MEF. Eso equivale a US$ 992,5 millones.



Esos ingresos están afectados al futuro pago de jubilaciones de los denominados “cincuentones” que se salieron de las AFAP. Estas personas tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó a regir el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP. Al salirse y volver al régimen previo (solo por el Banco de Previsión Social), sus ahorros en las AFAP pasan al fideicomiso. Si bien actualmente hay un ingreso extraordinario a las arcas del Estado, luego que se termine el pasaje de “cincuentones”, el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó, por lo que empeorará el déficit.



Por eso, al excluir esos ingresos, el déficit fiscal es de 4,8% del PIB, una suba de 0,2% del Producto respecto a los 12 meses cerrados a mayo.



Así, volvió al mismo nivel que tenía en los 12 meses a abril, el peor resultado desde 1989 (cuando el déficit alcanzó a 6,2% del Producto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal).



Según el MEF, “los ingresos del sector público no financiero se ubicaron en 31,5% del PIB, disminuyendo algo menos de 0,1% del PIB respecto a mayo 2019. Dicha disminución se explica por una caída en la recaudación de la DGI, equivalente a 0,1% del PIB”.



En cuanto al gasto, “los egresos primarios del sector público no financiero” tuvieron “un incremento de 0,2% del PIB respecto a mayo 2019, ubicándose en 30,9% del PIB. Dicho aumento se explicó casi en su totalidad por mayores inversiones, en particular por la recomposición de stock de petróleo y derivados de Ancap”, indicó el comunicado.



A su vez, los intereses de deuda del sector público no financiero no tuvieron variaciones, al quedar en 2,7% del PIB.