El déficit se mantiene en el peor nivel en 30 años

El déficit fiscal se mantuvo en el peor nivel en casi 30 años. En los 12 meses cerrados a marzo se ubicó en 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) -US$ 2.680 millones-, sin tomar en cuenta el “efecto cincuentones”.

En 12 meses a febrero el déficit también fue 4,5 del PIB y en 12 meses a enero era 4,3% del Producto. El 4,5% del PIB de déficit es el peor guarismo desde el 6,2% de fin de 1989.



El “efecto cincuentones”, se denomina al producido por la ley que habilitó a este grupo de trabajadores (que eran menores de 40 años cuando en 1996 comenzó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP) a salirse del sistema de ahorro individual, lo que produce hoy un ingreso extraordinario a las arcas del Estado (el dinero que acumularon en las AFAP pasan a un fideicomiso).



Pero, luego que se termine el pasaje de “cincuentones”, el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó, por lo que empeorará el déficit.



Por ello, se toma el dato sin tener en cuenta ese ingreso extraordinario.

Según el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitido el martes, el “efecto cincuentones” generó ingresos por 1,5% del PIB (con lo que el déficit estaría en 3% si se tuviera en cuenta).



“Los ingresos del sector público no financiero se mantuvieron relativamente estables respecto al mes anterior, ubicándose en 31,5% del PIB”, indicó el MEF.



Si bien hubo “un cambio en la cadencia de los aportes de entes a Rentas Generales respecto a 2018 (en particular de UTE), así como una leve mejoría en los ingresos del BPS”, eso fue compensado “por un deterioro en el resultado primario de las empresas públicas”.



Por otra parte, los gastos primarios del sector público no financiero se mantuvieron en 30,9% del PIB. Mientras que los pagos de intereses se mantuvieron en 2,6% del PIB.