La definición comercial de jerarca del MEF: “El mundo se está mercosurizando”

Tras escuchar los comentarios que surgen del Índice de Vulnerabilidad Comercial (IVC) que elaboró el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el director de la Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga, dijo que “comparte el diagnostico” pero “discrepa” con la conclusión que Uruguay se estancó en materia de inserción internacional.

Según el IVC, las exportaciones de Uruguay están en una posición más vulnerable que la de países similares en la estructura productiva (como Chile, Australia y Nueva Zelanda) por los escasos avances en la última década en materia de acuerdos comerciales, que permitan acceso preferencial a mercados. Labraga reconoció que puede ser esa la foto en el comercio de bienes, pero “en materia de servicios e inversiones la realidad es otra, no hay estancamiento”.



Tras destacar que el trabajo del CED permite “discutir basado en evidencia” y dejar atrás los debates “en formato boliche”, el funcionario del MEF aclaró que “el IVC es correcto antes de (Donald) Trump”. Esto en referencia a que el presidente estadounidense optó por incumplir muchos acuerdos comerciales firmados para obligar a la contraparte a renegociar condiciones.



“Lamentablemente lo que estamos viviendo es que el mundo se está mercosurizando (sic), los acuerdos no necesariamente se cumplen y también estamos aprendiendo que eso no significa que fue un mal diseño institucional el Mercosur, sino que hay potencias que si quieren incumplir (lo ya firmado) lo incumplen y a renegociar”, expresó Labraga haciendo un paralelismo entre el auge del proteccionismo a nivel internacional y las falencias del bloque regional.



Siguiendo con el análisis, indicó que la política de negociar es “la que hemos adoptado en Uruguay siempre” a la interna del Mercosur. “Nos han dicho que falta solución de controversias, que falta cumplir los laudos, que falta ponerle un revolver en la cabeza a los gobiernos grandes para que cumplan, pero eso los países chicos no lo podemos hacer, tenemos que ir y negociar, y negociar y negociar, es lo que nos queda”, afirmó.



El director del MEF reflexionó que “es una muy mala noticia para los países pequeños que en el mundo los acuerdos no estén para cumplirse”, pero se debe tomar como “un dato de la nueva realidad que se nos viene”. En esa línea, añadió: “si al grande y poderoso se le ocurre que un acuerdo no es equilibrado ni justo en base a no sabemos qué criterios, hay que sentarse y negociar. Podremos decir que eso es injusto, pero por la importancia para la economía de México (país atacado por Trump en su política comercial) o de Uruguay hay que ir y negociar”.



Tras reafirmar que “Uruguay tiene que ser una economía abierta” al mundo, Labraga dijo que aunque “el Mercosur nos está encorsetando la negociación en bienes”, se firmaron en los últimos años varios acuerdos de inversión. Uno fue con Japón, que posibilitó “que empresas japonesas hayan comprado frigoríficos y que se haya vuelto a acceder a ese mercado de carnes”.



También mencionó que hubo varios convenios para evitar la doble tributación, que “son acuerdos de acceso para los servicios”. Tomando esos avances y la “facilitación” de trámites para el comercio exterior, Labraga subrayó: “Si se hace un índice de vulnerabilidad comercial viendo de donde viene la inversión extranjera directa, me animaría a decir que no hay ninguna que no tenga un acuerdo de inversión que lo proteja”.