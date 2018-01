Definida la cuarta PPP educativa por US$ 120 millones

Los emprendimientos por PPP en el ámbito educativo parecen avanzar más rápido que los proyectos viales, ya que el primer paquete de obras —44 jardines de infantes y 15 centros CAIF por US$ 48 millones— y el segundo —23 escuelas, nueve polos tecnológicos y 10 polideportivos por US$ 79 millones— están en la etapa de evaluación de ofertas, tras los llamados hechos a finales de 2016 y principios de 2017. Mientras que el tercer proyecto —27 centros CAIF y 15 escuelas por US$ 41 millones— se encuentra en proceso licitatorio, abierto el 8 de enero pasado.

Respecto al cuarto proyecto, ahora el MEF está evaluando las bases de contratación y el borrador del contrato que entregó la ANEP, y de brindar un informe favorable avanzará el proceso con el llamado público a interesados y el posterior análisis de las ofertas.

En total, está previsto invertir US$ 400 millones en este período mediante el sistema de PPP con la construcción de 144 locales para la ANEP y 60 centros CAIF.

Bajo esta modalidad, el privado seleccionado por el Estado se encarga del diseño de cada edificio, de financiar y construir los centros educativos (incluyendo los espacios exteriores), dar mantenimiento a dicha infraestructura reponiendo los elementos que se rompan (excepto en caso de daños intencionales en horario de trabajo), así como reparar los daños y hurtos fuera de los horarios de trabajo establecidos —en el caso de los jardines de infantes se agrega la obligación de realizar una rutina diaria de limpieza.

En contrapartida, el adjudicatario recibirá pagos bimestrales que comenzarán una vez que cada centro sea construido y se encuentre disponible para uso del organismo contratante.

El cronograma inicial difundido por el gobierno preveía comenzar con las obras en abril de este año, aunque en la mayoría de las PPP viales se estiraron los plazos.