Denuncias en licitación del "Gran hermano" de la carga

Un conjunto de empresas de seguridad, tecnología y monitoreo satelital de vehículos que se presentaron al llamado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para ser proveedores del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), denunciaron falta de transparencia y demoras en el proceso de licitación. Mientras que algunas compañías evalúan demandar al MTOP, otra optó por pedir un peritaje técnico a un órgano judicial.

El Sictrac, conocido como el "Gran hermano" del transporte terrestre es un mecanismo de fiscalización mediante rastreo satelital de los camiones de carga, que tiene como objetivo el control de la mercadería transportada, así como el registro de la ubicación en tiempo real, el inicio y destino del viaje, datos del conductor y su situación contractual.

El conflicto radica en cómo se dieron las condiciones del proceso de homologación de las empresas proveedoras de los dispositivos de rastreo. Al día de hoy, hay únicamente dos empresas habilitadas para brindar el servicio: Sit. S.A y Bidafox, dos empresas que pertenecen al mismo empresario y que trabaja para la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC). Dicha gremial publicó ayer un comunicado en el que habla sobre los beneficios del Sictrac y sobre el precio del equipo pero no hace mención alguna al proceso de licitación.

Según pudo saber El País, empresas que se presentaron al llamado denuncian que la demora por parte del MTOP los dejó por fuera del negocio e impulsó la creación de un monopolio. La molestia del sector se centra en que, al no contar con la habilitación no podrán participar de la implementación de los dispositivos de rastreo que, a partir del próximo 18 de febrero, será obligatorio para todos los transportistas con más de 20 camiones.

Respecto a esta situación, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, manifestó a El País que el proceso de homologación se ajustó a las normas y que el principal interés del MTOP es la implementación del Sictrac y no las oportunidades comerciales que puedan surgir del proyecto.

"El resultado de los negocios entre las empresas proveedoras y las de camiones me tiene sin cuidado. Me interesa que el sistema se implemente", indicó.

Algunas de las empresas que se presentaron a los llamados —hubo dos, el primero entre enero y junio de 2018 y el segundo entre julio y diciembre — fueron Prosegur, Punta Tracking, Lo/Jack, Smartway, Segura Satelital y Sitrack. Según indicaron desde el MTOP se presentaron alrededor de 15 empresas en total y en estos días hay tres empresas que podrían llegar a recibir la homologación para vender el servicio también.

El director de Sitrack, Kenneth Van Rompaey, dijo a El País que los requisitos pedidos por el MTOP eran "irracionales". "Todo el sistema es un enjuague, se hizo un arreglo para ubicar a unas empresas", señaló en relación a Bidafox y Sit S.A.

Asimismo, indicó que la comunicación con el MTOP "siempre fue vaga e imprecisa", por lo que en noviembre del año pasado decidieron presentar ante la Justicia un recurso de amparo —cuya resolución conocerán la semana próxima—y un peritaje técnico que según Van Rompaey, demostró que "no había razón alguna" para la exigencia de uno de los requisitos del Ministerio.

"Muchas empresas dudan si presentar una demanda porque las tienen a cuentos de que las van a homologar", sentenció el director de Sitrack. Además, dijo que aunque el MTOP homologue a alguna otra empresa "se da de una forma tan tardía que es casi simbólica porque en estas fechas ya están desplazadas del mercado".

Según indica un comunicado del MTOP, en marzo de 2018 Bidafox consiguió la homologación y en mayo del mismo año lo logró Sit S.A. Esto despertó la "curiosidad" de varios actores del sector quienes critican que Sit S.A no cumple con el requisito de antigüedad —se exigían tres años como mínimo operativos en el mercado—.

Respecto a si hubo irregularidades en el proceso de habilitación de ambas empresas, el director de Sitrack dijo que el MTOP le dio una "homologación casi que automática, cosa que era imposible de cumplir con todos los requisitos que se pedían en ese plazo".

Sobre este punto, el ministro de Transporte indicó que el procedimiento de homologación se ha ajustado a las normas y dijo que el MTOP "desea respetar los derechos de que todas las empresas compitan legítimamente".

En relación a los cuestionamientos sobre la transparencia en la licitación, Rossi sugirió que "si alguna empresa" tiene alguna observación que hacer, la realice en el ministerio. "Tenemos previsto todos los mecanismos para que se establezcan los recursos y si no fueran suficientes las garantías que damos, están los instrumentos legales que el país tiene. Pueden recurrir ahí", señaló.

Diego Borda, director de Punta Tracking, dijo a El País que se presentó al llamado el 14 de junio y recién recibió respuesta el 13 de diciembre, seis meses después. El decreto reglamentario señala que la Comisión de Homologación cuenta con un plazo de 20 días hábiles para expresarse.

Luego de esa fecha, Borda no logró obtener más respuestas del MTOP hasta que ayer por la mañana le indicaron nuevas modificaciones y le dieron plazo hasta el 13 de febrero.

"La gran preocupación es que estuve tiempo sin recibir comentarios y ahora se me viene el plazo de la obligatoriedad encima", indicó Borda quien además solicitó al MTOP que aplacen la fecha. "El sentimiento general de todo el sector es que cuando nos homologuen va a ser demasiado tarde", concluyó.

Más reacciones del conflicto

Lacalle Pou y Larrañaga indagan



El senador y precandidato blanco, Luis Lacalle Pou, presentó ayer un pedido de informes en el que solicitó que se expliquen múltiples aspectos del llamado realizado por el MTOP. Entre ellos, solicitó que se explique la razón por la cual no se pidió tener experiencia en el rubro de gestión de información y provisión de dispositivos electrónicos; el porqué se solicitó que la empresa tuviera una antigüedad de tres años a partir del contrato social (y en caso de no cumplirla se podía prescindir del requisito); el porqué no se publicó el llamado en el Diario Oficial y la razón por la cual no se les pidió confidencialidad a las empresas. Entre otros pedidos, Lacalle Pou exhortó a que se explique de forma detallada cuál fue el proceso seguido para la homologación de cada una de las empresas, qué costo tendrá cada dispositivo y quiénes son los directores de las empresas homologadas hasta el momento. También se interesó por el tema el precandidato presidencial blanco, Jorge Larrañaga, quien le solicitó al ministro Víctor Rossi que aplazara la fecha de obligatoriedad del sistema.





Empresarios piden una prórroga



Tanto las empresas interesadas en proveer el servicio de monitoreo, como las empresas de transporte de carga, solicitan al Ministerio de Transporte (MTOP) que extienda el plazo obligatorio para la implementación del Sistema Integral de Transporte de Carga (Sictrac). El argumento de las empresas que se presentaron al llamado, es que el MTOP no respondió en los plazos que debería haberlo hecho —según el decreto—, dejando a las compañías con poco margen para realizar las correcciones en los equipos. El argumento de las empresas de transporte de carga es que no están dadas las condiciones para comenzar a implementar el sistema. Según indicó a El País, Álvaro Haller, presidente de la Unión de Transportes Fleteros de Mercedes, hay aspectos legales y operativos que "no están claros". Asimismo, criticó el "alto precio" de los equipos, como así también el hecho de que el costo del dispositivo deba ser abonado por el dueño del vehículo. Sobre la posibilidad de una prórroga, el ministro Rossi dijo que "se evaluará si es necesario o si solo se quiere aplazar".