Desafiliación de "cincuentones" hace caer el mercado de seguros

La venta de seguros cayó 7,3% en el segundo trimestre del año frente al mismo período de 2017 medida en términos reales (es decir, descontado el efecto de la inflación). En total, las primas emitidas totalizaron US$ 670,6 millones en abril-junio.

La caída se dio tanto en el mercado en competencia como en el que el Banco de Seguros del Estado (BSE) tiene el monopolio (legal en accidentes laborales y de hecho en vida previsional).

"El seguro de vida previsional registró un descenso del 23,3% como consecuencia del impacto de la ley 19.590 en el seguro previsional. Por su parte, los seguros en competencia sufrieron una caída en su volumen de primas del 0.2% medidos en pesos constantes, mejorando el registro del primer trimestre, lo que es atribuible en gran medida al crecimiento en la emisión de los seguros de vida" dijo el director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), Mauricio Castellanos.

La ley 19.590 es la denominada de "cincuentones", que habilitó para aquellos trabajadores que tenían menos de 40 años cuando en 1996 comenzó a funcionar el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse, por su nivel salarial al régimen de AFAP, la desafiliación de las mismas (aún si ya se jubilaron).

La AFAP administra el dinero mientras la persona está activa laboralmente, pero cuando se jubila lo transfiere a una aseguradora (la única que opera actualmente es el BSE) que es quien paga la renta vitalicia.

"Dentro de los seguros en competencia las ramas que experimentaron crecimientos, fueron los seguros de vida (+5,9%), transporte (+23,3%), robo (+14,3%) e incendio (+1%), sin embargo, los seguros de automóviles volvieron a profundizar su comportamiento negativo en materia de emisión de primas cayendo 4,1% en comparación con igual trimestre del 2017", indicó el informe de Audea.

En el segundo trimestre, vida previsional fue la póliza líder (pese a la caída) con US$ 174,4 millones (26% del total del mercado), seguida de vehículos con US$ 164,4 millones (25%), accidentes laborales con US$ 142,5 millones (21%) y vida con US$ 95,9 millones (14%).

En cuanto a los siniestros pagados por las aseguradoras, cayeron 23,1% en términos reales en el segundo trimestre frente a igual período de 2017. En total, abonaron US$ 379,3 millones. También lideró vida previsional con pagos por US$ 168,9 millones y una caída de 37,6%.