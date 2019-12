El desafío es trabajar juntos, públicos y privados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aspirábamos a divulgar los nombres de los técnicos que dirigirán la Administración Nacional de Puertos durante los próximos cinco años, antes de comenzar nuestro descanso anual reglamentario pero no fue posible; el presidente electo Luis Lacalle Pou ha demorado algunas horas su divulgación y quedamos en dulce espera aunque preocupados. Por nuestra parte, nunca nos hemos apartado de nuestra visión y convicción de ver la importancia, el dominio fundamental del Puerto de Montevideo, que no es solo poner hormigón en sus orillas, sino algo mas trascendente si somos capaces de reconocerlo como una armazón económica que alcanza todos los sectores de la actividad industrial del Uruguay, e influye en la región. Es un puerto grande aunque no lo suficiente y ya lo hemos dicho por qué. Quizá a riesgo de ser impertinentes o soberbios, estamos convencidos que no todos los políticos entienden o advierten la trascendencia de Montevideo, si queremos verlo como un centro de negocios internacionales que prestigiaría a cualquier país pensando y sumando además su posición estratégica única. Es algo mas que un Ente Autónomo. Después de la Reforma Portuaria de 1992, hemos visto a Montevideo como un centro ideal logístico con sus conocidas figuras aduaneras bien reconocidas y apreciadas, una fuente de negocios incalculable y con ventajas sobre otros puertos.

A Montevideo llegan las cinco principales líneas navieras del mundo y van a seguir llegando con sus barcos mayores porque saben que tenemos ya 13 metros de profundidadad. Aspiramos entonces a que los nuevos directivos sean idóneos o adelantados en los temas del puerto sustentados en una buena interacción con los privados, interacción que tendrá que ser el motor de una dinámica y hábil operativa portuaria que genere ingresos y empleos de alta calidad. Si así fuera, de contar con directivos portuarios creativos e innovadores, sería para el país la gloria y también para nosotros. Eso se logra principalmente comprometiéndose con los empresarios privados, y junto con ellos entregarse a una política multiplicadora de negocios que hay que ir a buscarlos. Hay que trabajar juntos, codo a codo como se dice.

Bolivia

Por ejemplo, funcionarios de ANP, con un representante de Montecon, y otro de TCP y algún Operador Transitario más ir juntos ir a Santa Cruz de la Sierra y a Cochabamba durante una semana, ser presentados en una reunión social por la Embajada de Uruguay para tomar contacto con el comercio especialmente exportador de Bolivia. La idea es hacer conocer las ventajas de embarcar por la salida al Atlántico a través de la Hidrovía, que en su inmensa mayoría ellos no la conocen o solo en parte. Esa carga puede ir hasta Rosario, y allí reembarcar a naves mayores y llegar a Montevideo. Dar algunas franquicias en nuestros muelles al principio es un buen enganche y así canalizar un nuevo flujo de cargas. Por ultimo, seamos optimistas, pongamos esperanzas en el nuevo gobierno y nos despedimos hasta el próximo 27 de enero de 2020. Sobre este tema, en nuestra próxima edición, daremos una idea-proyecto que nos parece esperanzadora.

Se gradúan el 20, Guardiamarinas y Oficiales Mercantes

El 20 de diciembre, a las 9:00 de la mañana se realizará como es tradicional en la Escuela Naval la Ceremonia de Graduación de Guardiamarinas de la Armada Nacional pertenecientes a la Promoción N° 108 (19 Oficiales) y de Oficiales para la Marina Mercante Promoción N° 78 (7 pilotos y 2 Ingenieros Mercantes). Asistirán autoridades nacionales, militares, representaciones diplomáticas y familiares de los noveles Oficiales, en un acto que estará cargado de solemnidad, marcialidad y gran emotividad.