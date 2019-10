Un desafío en la región para nuevos emprendimientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“América Latina presenta grandes brechas de financiamiento y asimetrías de información en los nuevos emprendimientos, volviéndose un problema crucial. Por ello, el desarrollo de la inversión ángel en estos países” es “tan importante y necesaria”, indicó el Monitor de Actividad Ángel presentado en el Xcala Summit.

Los inversores ángeles “financian a las empresas en etapas tempranas y de desarrollo, pero la característica más distintiva es que proporcionan ‘capital inteligente’: además de dinero, los business angels proporcionan su know-how, habilidades, experiencia y redes a las empresas”, explicó el informe.



Según los datos del estudio, “la inversión ángel está consolidando su participación en América Latina y el Caribe. En seis años la cantidad de transacciones se multiplicó por 11”.



“La cantidad de operaciones realizadas ha mantenido la tendencia de crecimiento exponencial de años anteriores, sosteniéndose los mon-tos promedios de inversión”, agregó.



En 2018 se contabilizaron en toda la región 199 operaciones de inversión ángel por un monto total de US$ 20.844.125 (US$ 104.800 en promedio) y una generación de empleos estimada en cinco años en 4.800. El año previo, habían sido 163 operaciones por US$ 18.866.820 y una generación de empleos estimada en cinco años en 2.572. “Existen algunos indicadores de que el proceso de profesionalización de las redes avanza. En particular, se visualiza en el personal estable de las redes y en el aumento de la experiencia acumulada de los inversores, derivando en un altísimo porcentaje de las redes con cierres en el año”, explicó.



“Se debe disminuir la brecha entre inversores hombres e inversores mujeres, que, si bien ha tenido una tímida variación, no ha sido significativa y ni sostenida. Debe mejorar el contacto con los siguientes eslabones en la cadena de inversión de emprendimientos porque aún es tímido, lo cual limita el potencial exit de los inversores ángeles en los próximos años, si bien ha tenido un mejor desempeño en los últimos dos años”, añadió.



Xcala es un programa ejecutado por el IEEM, escuela de negocios de la Universidad de Montevideo.