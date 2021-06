Los desafíos de la nueva realidad del mundo del trabajo y el “reseteo mental” que precisa la sociedad uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia del COVID-19 cambió el mundo del trabajo a nivel mundial y Uruguay no es la excepción. La implementación del trabajo desde casa, las nuevas habilidades requeridas por las empresas, el equilibrio entre la vida personal y profesional, la educación y la motivación de los colaboradores son algunos de los aspectos principales que marcan la nueva dinámica laboral.

Diferentes actores de la sociedad debatieron sobre este tema en el marco de la conferencia virtual "La vida remota. El futuro del empleo en la nueva realidad", la primera jornada de "Viviendo en el futuro", el segundo ciclo de charlas organizado por El Empresario y El País, que estuvo apoyado por la Universidad ORT Uruguay, Saceem y Katoen Natie.



Para el psicólogo Alejandro De Barbieri, uno de los aspectos más positivos a partir de la pandemia es que las empresas “pusieron en el centro” de su atención a las personas y explicó que el principal desafío para los líderes hoy es “entender que tengo que adaptarme a lo que mi colaborado precisa”, sin dejar de atender las particularidades de cada caso.

Si bien admitió que la presencialidad “es indispensable” en términos de las habilidades socioemocionales que brinda, enfatizó en que lo ideal sería poder “ecualizar” entre lo digital y lo presencial.



“Hoy un líder tiene que cuidar a su gente más que nunca”, indicó De Barbieri, “tiene que saber estar cerca de forma digital como antes lo estaba de manera presencial. El líder que es inteligente emocionalmente hoy hace la diferencia y logra el compromiso del trabajador”, explicó.



Sin embargo, más allá de los aspectos socioemocionales hay otros desafíos en las relaciones laborales actuales. ¿Se volverá un 100% de presencialidad o se adoptará un formato híbrido de trabajo?

Para el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y del Pit-Cnt, Richard Read, en este nuevo contexto es clave reformar el sistema educativo y afirmó que Uruguay tiene “que hacer un reseteo mental” a la sociedad para que las personas vuelvan a recuperar la cultura del trabajo, que a su entender “se ha perdido en el tiempo”.

Según indicó Read, “si no hay cultura del trabajo, difícilmente haya voluntad para aprender” las nuevas habilidades tecnológicas que el nuevo mundo laboral requiere.



Otro aspecto relevante en la nueva realidad según indicó el fundador y director de Incapital, Martín Guerra, es el cambio de hábito de las personas en relación a los productos y servicios consumidos. “Eso tiene un cambio tremendo en cómo nos relacionamos con el trabajo”, afirmó el empresario y manifestó que hoy las personas buscan trabajar en empresas más flexibles, más horizontales en términos de jerarquía y compañías que estén impulsadas por un propósito más consciente con la sociedad en la que viven, más allá de los temas comerciales. “Hoy hay una nueva manera de creación de valor”, son empresas “que pelean por un mejor balance entre la vida personal y profesional y que tienen un foco en el bienestar de las personas, pero que a la misma vez no abandonan y quizás hasta son más exigentes en la necesidad de cumplir objetivos”, explicó Guerra.



Por su parte, el decano de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay y catedrático de Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos, Gastón Labadie, señaló que el panorama empresarial planteado por Guerra hace referencia a un “futuro aspiracional”, pero explicó que hay desafíos concretos marcados por las diferentes realidades de las empresas del país.



“La realidad es que hay diferencias en la digitalización (de las empresas), la ecualización es complicada a veces” y “no ocurre en todos los niveles”, indicó el académico. A su entender, “el mundo híbrido” en las relaciones laborales “llegó para quedarse” pero presenta desafíos en su incorporación y generalización en todos los sectores de la actividad laboral.



En tanto, la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez, manifestó que los cambios laborales actuales y la necesidad de digitalización del mundo empresarial afecta a todas las compañías pero señaló que lo hace aún más en las pequeñas empresas.



“Les ha impuesto la necesidad de aggiornarse y empezar a incorporar la digitalización pero son empresas pequeñas que tienen deficiencias enormes en comparación con las medianas o grandes”, señaló.



A su entender, si bien el sistema educativo y el rol del Estado uruguayo es clave en términos de dar soporte a los menos favorecidos por las nuevas dinámicas y el cambio tecnológico, también remarcó que se debe prestar atención a las personas “que hoy ya están en el mercado laboral y que no tienen las capacidades para trabajar en este mundo”.



En ese sentido, Sánchez afirmó que “tenemos que generar las habilidades que vienen pero sin descuidar a los trabajadores que hoy quedan desplazados del mercado laboral por la incorporación de las nuevas tecnologías”.

