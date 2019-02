Empleo y desempleo con el peor nivel desde 2007

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por cuarto año consecutivo, en 2018 se perdieron puestos de trabajo y las tasas de empleo y desempleo alcanzaron los peores guarismos desde 2007. En una economía con bajo crecimiento en los últimos años, automatización de puestos de trabajo y subas reales del salario (una vez descontada la inflación), la variable de ajuste ha sido el empleo.

En el promedio de 2018 se destruyeron 9.169 puestos de trabajo y la tasa de empleo se ubicó en 57,2% de la Población en Edad de Trabajar (PET), esto es 0,7 puntos porcentuales más que en 2017 y el menor guarismo desde 2007 (cuando fue 56,7%), según los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y procesados por El País. Así, en los últimos cuatro años se perdieron 47.000 puestos de trabajo.

“El crecimiento de la economía del último tiempo ha estado concentrado en escasas actividades” que además “son poco intensivas en personal, y ello explica en gran medida el deterioro que ha sufrido el mercado laboral”, dijo a El País la economista de PwC, Matilde Morales.

“Analizando la última década, entre 2008 y 2014 se creaban 27.000 empleos anualmente en promedio, mientras que en los últimos cuatro años se perdieron casi 12.000 puestos de trabajo en promedio por año”, agregó.



Si se mira por género, el 65,8% de los hombres en edad de trabajar estaba empleado en 2018 frente al 49,4% de las mujeres.



En Montevideo la tasa de empleo fue de 58,9% de la PET en el año y en el Interior de 56,1% de la PET.

Foto: Nicolás Pereyra

El desempleo en el promedio de 2018 alcanzó a 148.194 personas, 6.943 más que en el promedio de 2017. La tasa de desempleo se ubicó en 8,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), esto es 0,4 punto porcentual más que en 2017 y el mayor porcentaje desde 2007 (cuando alcanzó a 9,4% de la PEA). La tasa de desocupación viene creciendo desde 2011.



En 2018, la tasa de desempleo entre los hombres era de 6,9% frente al 10,1% al que llegaba entre las mujeres.



En Montevideo el desempleo fue de 8,7% de la PEA en el año y en el Interior de 8,1% de la PEA.



La analista de CPA Ferrere, Belén Sotto dijo a El País que la caída anual de la tasa de empleo promedio en 2018 “fue de mayor magnitud que en los dos años anteriores. Si bien el desempleo aumentó durante el año, la contracción de la oferta laboral (menos personas buscaron trabajo) evitó un incremento de mayor magnitud (el mismo fenómeno que se viene observando desde 2015)”.



La tasa de actividad (personas empleadas o que buscan trabajo) bajó en el promedio de 2018 a 62,4% de la PET desde 62,9% que había promediado en 2017. Así, había activas 2.508 personas menos que en 2017.



La tasa de actividad fue de 64,5% de la PET en 2018 en Montevideo y alcanzó a 61,1% de la PET en el Interior.

Trimestre y cierre.

En el último trimestre del año, la tasa de empleo alcanzó a 58,1% de la PET, siendo el mejor guarismo trimestral de 2018. Así, estuvo 1,5 puntos porcentuales por encima del tercer trimestre e igual que en octubre-diciembre de 2017.



En cuanto al desempleo en octubre-diciembre de 2018, fue de 8,1% de la PEA, 0,4 puntos porcentuales menos que en julio-septiembre y 0,6 puntos porcentuales más que en el último trimestre de 2017.



Si se toma solo diciembre, la tasa de empleo fue de 58,5% de la PET, similar a la de noviembre (había sido 58,6%) y 0,3 puntos porcentuales por encima de diciembre de 2017.



En tanto, el desempleo en diciembre fue de 8,4% de la PEA, 1 punto más que en noviembre y 1,5 puntos más que en diciembre de 2017. Así, había 153.800 desocupados en el último mes de 2018.



Es “llamativa la mejora de la tasa de empleo del cierre del año, que contrasta muy marcadamente con lo que veníamos viendo hasta octubre. De hecho, el empleo se mantuvo en diciembre en los niveles más altos en dos años”, dijo a El País la gerenta Senior de Asesoramiento Económico Financiero de Deloitte, Florencia Carriquiry.



Sotto puntualizó que estos “últimos datos podrían sugerir un freno en el proceso de deterioro que venimos observando en los últimos años, aunque todavía es pronto para concluir que hay un cambio de tendencia dada la volatilidad inherente a los datos”.

Perspectivas.

“En la medida que los sectores que son más intensivos en mano de obra (construcción, comercio, restaurantes y hoteles) no se reactiven, la situación actual del mercado laboral tiene pocas perspectivas de revertirse en el corto plazo” y es “uno de los grandes desafíos para los próximos años”, afirmó Morales de PwC.



“Por el momento, tendemos a ser bastante cautelosos respecto a la posibilidad de ver una recuperación importante de los indicadores del mercado de trabajo a lo largo de 2019, sobre todo en un escenario en el que estamos previendo muy poco crecimiento económico y con varios sectores en recesión”, evaluó Carriquiry.



Para Sotto de CPA, “el escenario de mayor desaceleración económica previsto para 2019 no permite adelantar una recuperación del mercado de trabajo en el corto plazo. No obstante, la concreción de avances en materia de obra pública y algunos programas de incentivos a la inversión podrían apuntalar la actividad en algunos sectores que han estado muy afectados en los últimos años, sobre todo la construcción”.