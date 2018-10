El desempleo trepó a 9%, el mayor registro en seis meses

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes a la tarde que en agosto la estimación de la tasa de desempleo para todo el país se ubicó en 9%.



Se trata del mayor registro desde que en febrero la medición alcanzó 9,31%; y si se omite ese dato es el número más alto desde septiembre de 2007 cuando llegó a 9,13%.



El desempleo en agosto fue superior en 1,2 puntos porcentuales al valor calculado en julio (7,8%) y estuvo 1,2 puntos porcentuales por encima del dato del mismo mes del año anterior (7,8%).



El mercado laboral desde hace tiempo viene perdiendo puestos de trabajo y no genera en la misma cantidad, pero los analistas advertían que el desempleo no subía más porque había desincentivos que llevaban a las personas a abandonar la búsqueda de empleo.



En contrapartida a esa tendencia, en el mes de agosto creció la tasa de actividad en mayor medida que la tasa de empleo, y por ende hubo mayor desempleo.



El porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen un empleo o están en búsqueda (tasa de actividad) se ubicó en 62,7%. Esto es 1,4 puntos porcentuales arriba del mes anterior (61,3%) y 1,1 puntos porcentuales por encima del mismo período del año 2017 (61,6%).



Ese crecimiento de la tasa de actividad no pudo ser absorbido totalmente por la creación de puestos de trabajo: la tasa de empleo en agosto fue 57%, superior en 0,5 puntos porcentuales al valor de julio (56,5%) y en 0,2 puntos porcentuales respecto a agosto del año pasado (56,8%).