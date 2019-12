La despedida del equipo de Astori: defensa de lo que deja y crítica a la “sanata del atraso cambiario”

Cerca de la finalización de cada año es tradicional que el equipo económico de gobierno presente los logros y desafíos en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). Ese encuentro suele ser multitudinario por la concurrencia de jerarcas de gobierno, actores políticos, líderes de gremiales y empresarios. Sin embargo, esta vez fue diferente.

Las autoridades salientes, encabezadas por el ministro de Economía, Danilo Astori, disertaron ayer en una sala con varias sillas vacías y sin presencia de demasiados referentes del sector empresarial. La única ministra actual fue Liliam Kechichián, y no había integrantes del futuro equipo económico liderado por Azucena Arbeleche, que en la tarde inició la transición.



El futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, presenció el discurso y saludó en la previa a Astori, aunque aclaró a El País que no acudió en representación del nuevo gobierno.



El titular de Economía, que dejará el cargo en 2020 tras liderar el área en buena parte de los tres períodos de gobierno frenteamplista, repasó aspectos que muestran “los avances en los fundamentos de largo plazo”.

En esa línea también fueron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García y el presidente del Banco Central (BCU), Alberto Graña. Este último no volverá a la gerencia de Política Económica y Mercado de la institución (su cargo de carrera) por tener la edad máxima.



Entre las distintas áreas que analizó Astori, destacó que a nivel de infraestructura “se han sentado las bases para un salto cuantitativo” con la puesta en marcha de inversiones en distintos rubros (carreteras, centros educativos y el ferrocarril central) a través del régimen de Participación Público-Privada (PPP). Sumando las inversiones hechas por otros mecanismos, dan un total en el quinquenio de US$ 11.000 millones.

También se refirió a los impactos de la nueva planta de UPM en Pueblo Centenario, que cuando esté en funcionamiento convertirá a Uruguay “en el quinto exportador mundial de celulosa” y brindará “un aumento permanente del Producto Interno Bruto (PIB) de dos puntos porcentuales”.



Sobre los avances sociales, señaló que “Uruguay es por lejos el país con mayor PIB per cápita en América Latina” (si se lleva a paridad de poder de compra, que permite una mejor comparación, está segundo).

En el mismo lapso, la pobreza tuvo “una caída extraordinaria”, indicó, siendo el actual registro de 8,1% de la población el menor del continente.



“Al tiempo que la economía creció, se redistribuyó la riqueza y eso ubica a Uruguay como el país más igualitario de la región”, agregó. También resaltó los avances en materia de formalización laboral, llegando en la actualidad a un 80% de los trabajadores en esta situación.



En materia de inserción internacional, dijo que se avanzó en la firma de tratados para evitar la doble imposición y de protección de inversiones. Destacó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que explicó hará que las exportaciones “al amparo de acuerdos con ventajas arancelarias” pasen del 31% actual al 47% cuando esté vigente.



Acerca del dato del PIB del tercer trimestre del año conocido el martes -aumentó 0,9% interanual y 0,6% desestacionalizado-, el ministro manifestó que “muestra un movimiento de la economía hacia la recuperación de un crecimiento mayor”. Marcó como “indicios positivos” que hayan crecido a la vez (tras varios trimestres sin que ocurra) los tres indicadores del lado de la demanda: consumo, exportaciones e inversión.

Finanzas públicas.

“A veces nos resulta difícil de recordar un enorme activo que tiene el país”, dijo Astori en referencia a las fortalezas financieras y patrimoniales.



Repasó que hoy la deuda neta (compromisos menos activos de reserva) está en 32% del PIB, “una cifra absolutamente razonable y manejable”; y que Uruguay cuenta con “poderosas reservas internacionales” por US$ 14.000 millones o 25 puntos del PIB, un nivel que no tienen “muchos países”. Destacó el reperfilamiento de la deuda, que tiene un vencimiento promedio a 14 años y “una buena parte en moneda nacional”. Añadió que Uruguay paga una prima por emitir deuda inferior al promedio de América Latina y del mundo emergente.



Tras mencionar la solidez institucional y de la democracia en el país, así como “los avances en medio ambiente y energías verdes”, Astori marcó como un logro la primera posición (entre 73 países emergentes) lograda en un ranking de JP Morgan que contempla distintas variables.



Astori concluyó mirando a futuro: “Es difícil que estemos todos de acuerdo, pero sobre esa diversidad tenemos que contribuir para un mejor destino del país y su gente. Contribuiríamos muy poco si decimos que está todo bien, porque hay cosas para mejorar, y quienes discrepan aportarían poco si dijeran que está todo mal. El país está de pie y tiene fortalezas” para “encarar los problemas pendientes”.

Astori criticó ley de 2008 que flexibilizó jubilaciones

Tras la disertación de Astori, hubo un espacio para preguntas y ante una consulta acerca de la reforma de la seguridad social, el ministro apuntó que no pudo procesarse en este período “por un cúmulo de factores” y agregó que hubo decisiones que “agudizaron algunas de las cosas que debemos de transformar”.



Explicó que “no hace mucho tiempo y con el apoyo de todo el sistema político, en 2008, se profundizaron algunas características que hacen que el sistema de seguridad social necesite una transformación”, y sostuvo que esos cambios legales “fueron a contrapelo de la transformación que necesita la seguridad social”.



Esto en referencia a la ley que flexibilizó ciertos requisitos para acceder a jubilaciones en 2008, que se votó en el Parlamento. Al ser preguntado sobre si siendo ministro advirtió de ello, dijo: “no estaba en mi órbita resolverlo, era un tema parlamentario”. Astori aclaró que no plantea “que esas conquistas de la sociedad tengan un signo negativo”, sino que “tenemos el enorme desafío y la enorme responsabilidad de hacerlas compatible con las restricciones fiscales que tiene el país, y no se pensó prioritariamente en eso cuando se tomaron esas decisiones (en 2008)”.