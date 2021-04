Después de tres meses de caída, desempleo volvió a crecer en febrero y llegó a 11,1%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En febrero creció la cantidad de personas desempleadas en Uruguay. La tasa de desempleo, que mide las personas desocupadas respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), llegó a 11,1%. En los tres meses previos (enero, diciembre y noviembre), el indicador había bajado.

Además, la tasa de empleo —porción de personas empleadas con respecto a la población en edad de trabajar— fue 54,9%. En enero el indicador había sido 55,2% y había mejorado en relación a diciembre de 2020. Los datos de febrero fueron publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Por otra parte, la tasa de actividad, población en edad de trabajar que está ocupada o busca empleo, pasó de 61,9% en enero a 61,7% en febrero.

El INE estimó que "del total de personas que en enero se encontraban trabajando, un 91,5% mantuvo su condición de actividad, mientras que un 5% pasaron a ser ocupados ausentes de su trabajo y un 3,5% perdió su puesto de trabajo en el mes de febrero (1,7% pasó a la desocupación y 1,8% a la inactividad)".

Otros indicadores

Por la pandemia, el INE comenzó a publicar indicadores adicionales. El teletrabajo efectivo es uno de ellos. Un 11% de los ocupados declararon

haber realizado trabajo remoto en la semana anterior a la consulta, lo que "representa 1,1 puntos porcentuales superior con respecto al mes anterior".

El instituto también publicó por qué las personas que están disponibles para trabajar no buscaron empleo. El 23,6% dijo que fue por motivos de estudio, el 20,4% respondió que buscó antes, no encontró y dejó de buscar, y el 14,7% contestó que no buscó porque no quiere o no necesita trabajar.