Lo que está detrás de la reducción de la plantilla de trabajadores de Isusa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La industria química Isusa anunció que en mayo enviará entre 140 y 160 trabajadores al seguro de paro debido a que enfrenta, desde los últimos seis años, diversos problemas de competitividad.

La empresa productora de fertilizantes y otros productos químicos, emplea actualmente alrededor de 550 trabajadores pero durante este mes esa cifra se reducirá luego de que la compañía analice -junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) y la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay- qué empleados estarían dispuestos a aceptar un despido y cuáles están próximos a jubilarse, según informó el diario El Observador y confirmó El País.

Los motivos que explican la decisión de Isusa refieren a la pérdida de competitividad de la empresa y no a resultados económicos ya que en lo que refiere al ejercicio del año anterior, el resultado integral de Isusa fue de ganancias por $ 75.493.993 (US$ 2.330.780), cuando en el ejercicio 2017 había perdido $ 10.148.298. En cuanto al endeudamiento financiero de Isusa al 31 de diciembre de 2018, este totalizaba US$ 69,5 millones, de los que US$ 42,6 millones vencían en menos de un año.

Sobre este punto, Hugo Ramírez, gerente general de Isusa desde principios de este año (quien lo precedió continúa operativo en la empresa), explicó a El País que la compañía “viene enfrentando un deterioro de la competitividad en los últimos seis años pese a las medidas adoptadas” y que “la medida (de reestructuración) no responde a un resultado puntual del ejercicio económico” de la empresa sino a una medida de precaución.

“En el último ejercicio tuvimos las producciones más altas de la historia de la empresa y con ventas prácticamente casi récord, pero eso no implica que la competitividad que hemos perdido nos haga repensar que si no atacamos esto hoy podríamos estar ante una situación crítica”, manifestó Ramírez.

Entre los principales motivos que han llevado a que Isusa pierda competitividad, el gerente general mencionó el “aumento del costo país, el desajuste cambiario, salarios por encima del laudo y la caída de los precios a nivel internacional”.

En relación a las negociaciones que deberán llevar adelante junto con el sindicato, Ramírez señaló que “son auspiciosas” y confía en que “llegarán a buen puerto”. Según explicó, la idea es mejorar la competitividad de la empresa para “retomar en breve tiempo buena parte del personal que será desplazado”.

El STIQ se reunirá hoy para evaluar cómo se llevará adelante la reestructura y qué medidas se tomarán.

Respecto al estado actual de la actividad de Isusa, Ramírez confirmó que las plantas de producción industrial mantendrán la totalidad de sus operaciones y trabajadores. “No se va a suspender ningún tipo de operación en lo productivo”, afirmó.

Por lo tanto, los principales cambios en la reestructura consistirán en reorganizar las funciones; generar mayor productividad con menos recursos; crear divisiones específicas para cada operación; modificar la estructura de costos (en materia salarial y de insumos); ampliar el mercado externo (la empresa ha aumentado su presencia en el mercado paraguayo); y trabajar junto con la Unión de Exportadores (UEU), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para conseguir incentivos a la producción nacional.

Sobre el trato con el gobierno, Ramírez indicó que si bien trabajan con el Ministerio de Trabajo (MTSS), el MIEM y Presidencia desde 2013, “las reacciones habían sido muy tímidas” y no habían tenido “demasiadas respuestas”. Sin embargo, admitió que ante esta situación “se han agilizado las reuniones y se ha facilitado el trato directo con las autoridades”.