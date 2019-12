Deuda externa argentina cae en tercer trimestre a US$ 283.567 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina registró en el tercer trimestre de 2019 un descenso de su deuda externa bruta de US$ 6.343 millones respecto al trimestre anterior y se situó en los US$ 283.567 millones, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A pesar de ese dato positivo, la deuda del país suramericano aumentó en términos interanuales en US$ 21.196 millones, puesto que en el tercer trimestre de 2018 era de US$ 255.490 millones.

Argentina, que se encuentra en una severa crisis económica desde abril de 2018, ha cambiado recientemente de Gobierno, después de que el 10 de diciembre pasado Mauricio Macri (2015-2019) traspasara el mando al peronista Alberto Fernández, en cuya agenda sitúa un lugar principal la renegociación del pago de la deuda.



El Indec relató en su informe que el descenso trimestral se debe "principalmente a la reducción de la deuda del gobierno general", entonces aún a cargo de Macri, en 4.041 millones de la divisa estadounidense.



La cifra se completó con la reducción de la deuda de otros sectores por valor de US$ 1.184 millones.



El Banco Central, que ya había reducido su deuda en US$ 440 millones durante el segundo trimestre, volvió a bajarla en US$ 792 millones.



Al fin de septiembre pasado, el 62% de la deuda argentina correspondía al Gobierno, el 26% a sociedades no financieras y hogares, el 8% al Banco Central, el 2% a sociedades captadoras de depósitos y el 1% a otras sociedades financieras.



El documento que difundió el Indec apuntó que el 95% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera, un 3% más que el trimestre anterior.



La mayor proporción, un 61%, se encuentra nominada en dólares, un 1% más que el dato del segundo trimestre.



Argentina había cerrado el tercer trimestre de 2018 con una deuda externa de US$ 255.490 millones, por lo que en un año el "stock" creció en US$ 21.196 millones, un incremento interanual por el que el informe oficial no da explicaciones sobre sus causas.



Si se mide a valor de mercado, el "stock" de la deuda externa bruta total de Argentina era al 30 de junio pasado de 218.262, millones de dólares, lo cual muestra una caída de 38.359 millones respecto al segundo trimestre del año.



A finales del tercer trimestre de 2018, Argentina registraba un deuda externa de US$ 234.683 millones a valor de mercado, US$ 16.421 millones más que al cierre de septiembre último.