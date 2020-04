La deuda neta subió a 33,4% del PIB y era de US$ 18.676 millones al cierre de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La deuda neta del sector público (es decir el endeudamiento total menos los activos) medida en dólares cayó en 2019 un 1% respecto a 2018 (en 2018 había quedado prácticamente estable respecto a 2017). El endeudamiento neto del sector público global alcanzó a US$ 18.676 millones al cierre de 2019, según la información publicada ayer por el Banco Central (BCU).

La deuda neta como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ascendió a 33,4%, casi 2 puntos más del PIB que en 2018 (cuando había sido de 31,8% del Producto). Este aumento de la deuda neta es consecuencia principalmente de una caída de los activos y un menor PIB.



Por su parte, la deuda bruta bajó 3% en monto en 2019 frente a 2018, al totalizar US$ 37.160 millones. Sin embargo, en relación al tamaño de la economía, el peso de la deuda bruta pasó de 64,5% del PIB en 2018 a 66,4% del PIB en 2019.



A su vez, los activos de reserva cayeron un 5% en 2019 respecto a 2018. El total de activos fue de U$S 18.484 millones en 2019 mientras que en 2018 alcanzaban los U$S 19.453 millones. Esta caída se explica por una baja en los activos de reserva.

Si se analiza la deuda pública por moneda al cierre de 2019, se encuentra que de los US$ 37.160 millones, el 50% estaba denominado en dólares y el 47% en pesos. Del resto de la deuda bruta del sector público global hay un 2% en yenes y un 1% de Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda .



Si se considera el plazo contractual, el 58% de la deuda estaba a más de cinco años de plazo, el 20%, a menos de un año y el 22% a más de un año y menos de cinco.



De acuerdo a la residencia, el 48% de la deuda bruta estaba en poder de residentes, y el restante 52% en manos de no residentes.

Riesgo país.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI (Uruguay Bond Index) publicado por República AFAP bajó ayer 18 puntos y cerró en marzo en 274 puntos básicos.



Esto se debe a una variación al alza en el precio de los bonos uruguayos y una variación mixta en el precio de los treasuries (bonos estadounidenses).



En el mes el UBI acumuló una suba de 103 puntos básicos y en el año la suba es de 144 unidades.