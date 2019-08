Devolución Fonasa 2019: ¿cómo puedo consultar si tengo un saldo a cobrar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco de Previsión Social (BPS) realizará en septiembre la devolución Fondo Nacional de Salud (Fonasa), por aportes en exceso efectuados durante 2018.



Se estima que el número de beneficiarios será similar al de la campaña devolución Fonasa que el BPS instrumentó el año pasado. Precisamente, en 2018 fueron 145.734 personas las que estaban habilitadas a cobrar.



El dinero a cobrar corresponde al excedente de aportes que hayan realizado trabajadores y jubilados durante el año pasado al Fonasa.



¿Quiénes tienen devolución Fonasa?

Le corresponde a aquellos cotizantes Fonasa, trabajadores, jubilados o pensionistas, cuyos aportes realizados en el año 2018 superen el tope máximo anual Fonasa.



¿Cómo se calcula ese tope? El tope surge de la suma del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual incrementado en un 25%, multiplicado por la cantidad de beneficiarios a quienes atribuye amparo (menores o mayores con discapacidad y cónyuge o concubino), por los meses del año 2018 en los cuales fueron beneficiarios.



El CPE fue de $ 2.744 desde enero a junio de 2018 y a $ 2.869 desde julio a diciembre del mismo año. Así, el tope por beneficiario alcanzó a $ 42.097 en 2018 (sumados seis meses de CPE a $ 2.744 y seis meses de CPE a $ 2.869 y el resultado multiplicado por 1,25).



Para saber cuánto le puede tocar por devolución Fonasa, hay que tener el monto aportado por ese concepto en todo 2018 y restarle el tope mencionado ($ 42.097 si es único beneficiario). La diferencia es la devolución.



La consultora PwC recordó en un informe que "teniendo en cuenta que los importes por concepto de devolución Fonasa son aportes personales que fueron considerados como deducciones para la determinación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los trabajadores activos, se aplicará una retención del 8% por dicho concepto" sobre el monto a percibir.

El Banco de Previsión Social es quien gestiona la devolución del Fonasa.

¿Cómo puedo saber si tengo devolución Fonasa?

La información preliminar general estará disponible en la página web del BPS, donde solamente con la cédula de identidad y la fecha de nacimiento se puede saber si tiene algo para cobrar o no. La web específica para este fin (aun no está habilitada) dirá si tiene o no devolución, aunque no informará el monto de la misma en caso de contar con ella.



Para consultar el detalle de cuánto es lo que recibirá por devolución Fonasa, deberá tener un usuario personal en el BPS. Si no lo tiene, el BPS explica de manera sencilla como obtenerlo.



En 2018 el gobierno devolvió unos US$ 134 millones por aportes en exceso al Fonasa.

¿Cómo se cobra la devolución Fonasa?

​El cobro se realizará en forma similar a los años anteriores. Si tiene una cuenta bancaria o de emisor de dinero electrónico (Redpagos, Anda o Creditel) podrán solicitar en el banco o institución respectiva (no hay que hacerlo ante el BPS), la devolución a través de una transferencia.



Si en alguno de los años anteriores ya hizo esta opción —y este año también tiene devolución— no tiene que volver a solicitarlo, salvo que haya cambiado de banco o institución.



Si no cuenta con cuenta bancaria o emisor de dinero electrónico, deberá presentarse con su documento de identidad en Abitab, Redpagos, Anda, Supermercados El Dorado o en tesorería de BPS (Colonia 1851 planta baja o Sarandí 570 subsuelo), cuando se indique la fecha (todavía no está disponible, generalmente es en la última semana de setiembre).



Cabe tener en cuenta, que si la devolución Fonasa es mayor a 10.000 Unidades Indexadas (unos $ 42.500 aproximadamente) el pago se realiza únicamente mediante depósito bancario o dinero electrónico (emitido por Red Pagos, Anda o Creditel).



En caso de fallecimiento del beneficiario, sus herederos pueden solicitar la liquidación de la devolución realizando el trámite de Haberes Sucesorios en el BPS.