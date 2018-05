DGI prevé recibir datos de 150.000 cuentas en 2019

Cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Transparencia Fiscal aprobada a fines de 2016, desde el 1° de abril y hasta el 30 de junio más de 100 entidades financieras (como bancos, empresas de custodia o de inversión de activos financieros) estarán reportando a la Dirección General Impositiva (DGI) información sobre el saldo, promedio e intereses de las cuentas de sus clientes en Uruguay. La obligación incluye a las cuentas abiertas durante el 2017, así como las que se encontraban abiertas al 31 de diciembre de 2016 a nombre de una persona física no residentes y un saldo en cuenta superior al US$ 1 millón. Para el resto de las cuentas de residentes en Uruguay (personas físicas o jurídicas) la información será remitida solo si el saldo al 31 de diciembre de 2017 o si el promedio anual de la cuenta el año pasado superó las 400.000 Unidades Indexadas (UI) —aproximadamente US$ 50.000—.

El próximo año habrá una segunda etapa, donde se reportarán todas las cuentas nuevas o preexistentes de los residentes (personas físicas o jurídicas) cuyo saldo al 31 de diciembre de 2018 o el promedio anual supere las 400.000 UI. En el caso de los no residentes no regirá dicho límite salvo que se trate de cuentas preexistentes (que hubiesen estado abiertas al 31 de diciembre de 2016) por personas jurídicas y cuyo saldo o valor no superase ni en 2017 ni 2018 los US$ 50.000.

Según informó a El País el director de Rentas, Joaquín Serra, se estima que para 2019 el reporte incluirá unas 150.000 cuentas. Esos datos serán utilizados por el fisco para "la gestión diaria de los impuestos que realiza y para la definición de fiscalizaciones concretas".

Aquellos que corresponden a cuentas de no residentes serán enviados a los 58 países y jurisdicciones con los que Uruguay tiene acuerdos en el marco del intercambio automático de información tributaria que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Serra explicó que "se está trabajando para estar preparados" para dicho intercambio que comenzará en septiembre, donde Uruguay también recibirá información de 73 Estados (hay 15 países que solo enviarán la información y no la recibirán).

Los datos sobre las cuentas de residentes uruguayos en el extranjeros serán "clave para seguir avanzando en la correcta fiscalización del IRPF por los rendimientos mobiliarios obtenidos en el exterior y otras disposiciones tributarias internas donde el conocimiento de esta información tiene efectos relevantes", sostuvo Serra.