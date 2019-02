DGI: recaudación crece 1,7% en primer mes del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La recaudación neta -descontada la devolución de impuestos- de la Dirección General Impositiva (DGI) en el primer mes del año ascendió hasta $ 33.566 millones, unos US$ 1.030 millones al dólar promedio de enero. Esto determinó un aumento en términos reales (descontada la inflación) de 1,7% en relación al mismo mes de 2018.

Lo embolsado por DGI creció 1% en el acumulado del año pasado, mostrando un impulso de los impuestos a la renta y una retracción de los asociados al consumo.



Sin embargo, la recaudación bruta -antes de descontar impuestos, es decir lo que ingresa al fisco- acumulada en el año móvil (12 meses hacia atrás) se está desacelerando en relación al año previo desde abril, mes en que mostró un aumento de 7,6% que contrasta con la suba de 0,7% en enero último (la menor del período).



Los tributos al consumo crecieron 2,2% en enero en la comparación interanual, al recaudar US$ 645,3 millones (57,2% del total). El IVA significó US$ 512,5 millones -subiendo 1,2%- mientras que por Imesi ingresaron US$ 132 millones -con un aumento del 6%- divididos entre US$ 59 millones por combustible, US$ 32,2 millones por tabaco y cigarrillos, US$ 15,2 millones por automotores, US$ 23,3 millones por bebidas, y US$ 2,8 millones por el resto de los artículos gravados.



A su vez, los impuestos a la renta significaron en el mes US$ 412 millones (36,5% del total) con una variación negativa de 0,1% frente a enero de 2018.



En esta categoría, el mayor monto correspondió al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que embolsó en la categoría I -que grava al capital- US$ 26,4 millones con una caída de 13,7% y en la catego-ría II -que grava las rentas del trabajo- US$ 196,1 millones con un descenso de 0,5%.



Entre el resto de los tributos a la renta, DGI tuvo ingresos por US$ 140,7 millones por el IRAE que pagan las empresas sobre su ganancia neta -creció 1,9% en términos interanuales-, US$ 3,9 millones por el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) -bajó 17,5%-, US$ 22,6 millones por el IASS que abonan los jubilados -subió 4,7%-, y US$ 22,2 millones por el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) -aumentó 9,6%.



Por otra parte, los impuestos a la propiedad embolsaron en enero US$ 54,8 millones (4,9% del total) y subieron 12,7% respecto al primer mes del año pasado. El monto se reparte entre US$ 45,7 millones del Impuesto al Patrimonio -que mejoró 11,2% interanual-, US$ 4,6 millones del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales -bajó 22,6%- y US$ 4,4 millones por el Impuesto de Primaria que desde 2018 cobra la DGI.



Los pagos por multas, recargos y convenios con el fisco crecieron 9,8% en enero al recaudar US$ 10,1 millones.



Al analizar los datos de recaudación de 2018, los analistas hicieron foco en la retracción de 1,5% de los impuestos al consumo, lo que asociaron con la caída de las ventas en comercios así como de vehículos cero kilómetro, los problemas del mercado de trabajo, la menor llegada de turistas y el deterioro de los indicadores de confianza.