La DGI recibió más cantidad de declaraciones juradas por IASS e IRPF

La Dirección General Impositiva (DGI) recibió 309.186 declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) correspondientes al ejercicio 2017. Se trata de la campaña tributaria que inició en junio pasado y si bien se continúan recepcionando presentaciones, ya son 3% más las recibidas en relación al año pasado.

Según un informe de DGI con datos preliminares al que accedió El País, hasta fines de septiembre se efectuaron 9.061 declaraciones juradas más que en el ejercicio anterior. Todos los años, el fisco convoca a varios colectivos de trabajadores que deben realizar esta presentación por distintas razones.

Por un lado, deben hacer el trámite todos los trabajadores dependientes que hayan tenido más de un empleo e ingresos anuales en 2017 por encima de un umbral —$ 559.125 nominales en este caso—. Las declaraciones juradas de este tipo (IRPF categoría II) sumaron 229.976, una cantidad 2,6% superior a las registradas el ejercicio anterior, esto es 6.031 gestiones más.

Estos contribuyentes pueden optar por presentar el documento por la opción personal o como núcleo familiar, donde se suman los ingresos de la pareja para beneficiarse de un mínimo no imponible más alto. En el presente ejercicio, hubo 216.017 declaraciones juradas del primer tipo —un 5% más que la campaña anterior, es decir 10.576 presentaciones— y 13.959 del segundo tipo, lo que mostró una importante reducción del 25% (4.545 documentos menos) de la opción de núcleo familiar en comparación al ejercicio 2016.

Dirección General Impositiva. Foto: Archivo El País

Otros obligados a realizar la declaración jurada son los jubilados que percibieron más de una pasividad por encima del umbral en 2017. Estos realizaron 25.814 presentaciones ante la DGI, lo que significó un 12% más que el año anterior (2.814 documentos más).

También deben hacerlo los contribuyentes de IRPF categoría I (rentas de capital) que figuran como propietarios de una vivienda y en 2017 tuvieron ingresos por alquilarla, no fueron objeto de retención y no realizaron los anticipos correspondientes; así como los que obtuvieron otras rentas de capital (intereses, incrementos patrimoniales, rendimientos de capital mobiliario del exterior) siempre que no hayan sido objeto de retención. Para estos casos, las declaraciones juradas ante DGI ascendieron a 3.810 y mostraron un retroceso de 2% respecto al ejercicio pasado (71 presentaciones menos).

Otro colectivo que tiene que realizar el trámite ante el fisco son los trabajadores independientes, profesionales y no profesionales, que hayan prestado servicios personales fuera de la relación de dependencia durante el año 2017 y no hayan tributado Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por esas rentas —sin importar el monto de ingresos obtenido—. Estos contribuyentes además de la presentación del IRPF deben hacer la declaración jurada para IVA Servicios Personales, recepcionando la DGI en esta campaña 49.586 documentos de este tipo —un 0,6% más que el año pasado—.

Respecto al resultado de las declaraciones ya procesadas por el fisco, el informe detalla que 160.390 dieron créditos a cobrar por parte del contribuyente, hubo 48.371 que culminaron con un saldo a abonar, y 21.515 con saldo cero. En monto, se determinó que hay créditos a pagar por DGI por $ 2.088 millones, al tiempo que los saldos a cobrar por el fisco suman $ 1.953 millones.

Foto: Fernando Ponzetto

Cuando de la declaración surge un saldo a pagar, el contribuyente puede hacerlo en cinco cuotas iguales a abonar en la red Abitab o a través de Internet en los bancos habilitados. En los casos que surge un saldo a favor, si el monto es menor a 10.000 Unidades Indexadas (UI) —unos $ 39.850— le será devuelto en efectivo en Abitab salvo que opte por cobrar mediante depósito en cuenta bancaria, y si el monto es mayor a dicha cifra el reintegro será mediante depósito bancario.

Ya en junio, cuando inició la campaña de presentación de las declaraciones juradas del ejercicio 2017, la DGI informó que tenía previsto pagar a unos 223.000 contribuyentes un monto de $ 783,5 millones por la devolución automática del IRPF —para aquellos trabajadores con un solo ingreso que realizan adelantos mensuales a cuenta de la liquidación anual del impuesto—.

Alquiler.

Los contribuyentes arrendatarios de inmuebles con destino a vivienda permanente pueden imputar al pago del IRPF un monto equivalente al 6% del precio del alquiler que abonan y para ello deben presentar la declaración jurada. En total en la presente campaña hubo 49.035 presentaciones por este motivo (un 8% más que el año pasado) que determinaron un crédito fiscal para los beneficiarios de $ 434 millones —se utilizaron $ 406 millones de ese monto, ya que el máximo de la deducción es hasta anular el impuesto y hay personas que no aprovechan el total—.

Otra opción es incluir en la deducción lo abonado en el ejercicio por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda permanente, así como las cuotas de cooperativas de vivienda, entre otros. Fueron 31.226 las declaraciones juradas ante DGI por esta razón (un 2% más que el ejercicio anterior), generando un monto deducible de $ 1.005 millones.