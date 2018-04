Un diálogo "amplio" para reformar la seguridad social

Muchos hablan de la necesidad de hacer ‘la reforma’ pero desde 1996 (cuando se creó el sistema mixto de seguridad social) a la fecha no hubo año en que no se hicieran modificaciones. El régimen no ha estado estático, es completamente dinámico", dijo el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, al abrir ayer una conferencia en la Semana de la Seguridad Social.

Es que el tema de la reforma y el análisis de los parámetros que impactan a la hora del cálculo jubilatorio —como años de aportes, edad de retiro y hasta las transferencias del Estado al BPS— están en debate por planteos desde diversos ámbitos, incluso por parte del ministro de Economía, Danilo Astori. "Uruguay va a tener que encarar de cualquier manera, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, una reforma importante de la seguridad social que tome nota de los cambios que ha habido en la sociedad", dijo el secretario de Estado a principios de mes.

Galli recogió el guante y aseguró que el próximo gobierno debe "convocar un gran diálogo para definir hacia donde tenemos que caminar" en materia de seguridad social, dando "una discusión amplia y abarcativa". Pero aclaró que "no hay que asociar reforma con el déficit del BPS", que alcanzó US$ 582 millones en 2017, ya que la asistencia financiera se ubicará "en torno al 1% del PIB" hasta 2040.

En esa línea, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señaló que es "partidario de las reformas permanentes" del régimen jubilatorio, y destacó que así se ha ido construyendo en Uruguay "un sistema de protección social" que tiene la mayor tasa de cobertura de la región.

Murro enumeró algunos de los últimos cambios: la actualización de las tablas de mortalidad para el cálculo de la renta vitalicia (jubilación por AFAP), habilitar a los "cincuentones" perjudicados en su jubilación a volver al régimen anterior (solo por BPS) y la aprobación de la Unidad Previsional (UP) que ayudará a mejorar la rentabilidad de las aseguradoras que abonan las pensiones.

El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur, Fabio Bertranou, planteó que hay "cuatro factores condicionantes" del desempeño futuro de la seguridad social, que deben atenderse: la realidad del mercado de trabajo (formalización, contribuciones y masa salarial), la situación fiscal e impositiva, la gobernanza y gestión de los organismos previsionales, y aspectos demográficos y del futuro laboral (efectos de la tecnología o el rol de la mujer).