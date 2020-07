¿Qué dice el índice Big Mac sobre el dólar en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El peso uruguayo está por debajo de su “nivel de equilibrio” en términos de largo plazo frente al dólar y el euro, en cambio se encuentra sobrevaluado (más caro) si se lo compara contra el yen japonés y el yuan chino, al tiempo que está prácticamente en equilibrio respecto a la libra esterlina según el Índice Big Mac que publica la revista británica The Economist.

Esto refleja que el valor del dólar en Uruguay es superior al que sería el precio ideal en base a los fundamentos del indicador. En la comparación contra el euro se da el mismo fenómeno de subvaluación del peso, mientras que contra el resto de las divisas consideradas en el informe la moneda local estaría por encima (más cara) de su “nivel de equilibrio”.



El índice Big Mac fue inventado por The Economist en 1986 como una guía liviana para saber si las monedas están en su nivel “correcto”. Se basa en la teoría de la paridad de poder adquisitivo, según la cual a largo plazo los tipos de cambio deberían ir hacia la tasa que iguale los precios de una canasta idéntica de bienes y servicios. Se toma como referencia la hamburguesa de McDonalds ya que su valor es constante año a año y sus ingredientes varían poco entre los países.

El valor del dólar.

La Big Mac cuesta $ 189 en Uruguay y US$ 5,71 en Estados Unidos, lo que redunda en “un tipo de cambio implícito de $ 33,10” que sería el valor de equilibrio de la divisa en el mercado local. El cálculo de The Economist fue hecho el 15 de julio tomando un dólar a $ 43,67 y sugiere que el peso está subvaluado un 24,2%.



De esta forma se intensifica la subvaluación del peso frente al billete verde: en enero el indicador mostró que la moneda nacional estaba 15,7% por debajo del valor de equilibrio respecto al dólar y en julio del año pasado era 18,8% inferior.



The Economist incluye en este comparativo a Uruguay desde 2004 y la única vez que estuvo prácticamente en equilibrio (apenas 0,3% sobrevaluado) fue en julio de 2010, mientras que en enero de 2013 alcanzó su mayor nivel 24,7% por encima del valor equilibrio.



En tanto, el momento de mayor subvaluación del peso respecto a la divisa estadounidense fue en junio de 2009 cuando llegó a estar 26,3% por debajo del equilibrio.

De los 56 países relevados por la revista británica (incluyendo la zona euro) únicamente hay tres que tienen sus monedas sobrevaluadas frente al dólar: Suiza (20,9%), Líbano (4,2%) y Suecia (0,8%). En los tres casos las monedas locales (franco suizo, la libra libanesa y la corona sueca) están más caras de lo que debieran respecto al billete verde según el Big Mac.



Entre los 52 países en los que el dólar debiera valer menos, Uruguay se ubica octavo, es decir solo siete tienen sus divisas menos subvaluadas (la corona noruega, el dólar canadiense, el shekel israelí, el euro, la corona danesa, el dólar australiano y el dólar neocelandés.

Foto: Archivo El País.

La moneda más subvaluada ante el dólar es el rand sudafricano, que vale 67,4% menos que su nivel de equilibrio.



Cuando se ajusta el indicador por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, crece a 11 el número de naciones con sus monedas “más caras” que la estadounidense. The Economist no realiza este cálculo para Uruguay, aunque en ediciones anteriores demostró que varía considerablemente el resultado. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el real está 31,5% subvaluado frente al dólar en la comparación lineal, pero cuando se ajusta por el PIB per cápita pasa a estar 19,1% sobrevaluado.

Otras monedas.

En la comparación frente al euro, el peso muestra una subvaluación de 9,6% -la moneda europea vale $ 49,65 y el tipo de cambio implícito es $ 44,89- y Uruguay es el cuarto país con monedas “más caras” frente al euro de lo que indica la hamburguesa.



En este caso hay siete monedas sobrevaluadas frente al euro y las otras 48 están subvaluadas.



Al igual que frente al dólar, el franco suizo es la moneda más sobrevaluada ante el euro, un 44,3% en este caso.



Del lado opuesto, vuelve a estar el rand sudafricano que está 61,2% más barato de lo que debería ante el euro.

Euros. Foto: AFP

Respecto al yen japonés el peso está entre las 24 monedas sobrevaluadas. En este caso, el yen japonés cotiza a $ 4,071 y debería valer $ 4,876, es decir 19% más.



La uruguaya es la 12ª moneda más sobrevaluada ante el yen. Nuevamente la más sobrevaluada es el franco suizo (90% más que el nivel de equilibrio) y del otro lado, vuelve a estar el rand sudafricano como la divisa más subvaluada (en este caso ante el yen), con una brecha de 48,9%.

Frente a la libra esterlina, el peso está prácticamente en equilibrio, apenas 1,2% sobrevaluado (la libra cotiza a $ 55,11 y debería cotizar a $ 55,75 según la Big Mac). El franco suizo y el rand sudafricano repiten como la divisa más sobrevaluada (61,4%) y más subvaluada (56,5%) respectivamente.



Por último, el peso se ubica 12ª entre las 36 monedas sobrevaluadas ante el yuan chino (39,7% más). Nuevamente el franco suizo es la moneda más sobrevaluada (122,9%) y el rand sudafricano la más subvaluada (40%).