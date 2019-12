¿Qué dice la jefa de misión del FMI sobre el ajuste fiscal, el riesgo Argentina y las exoneraciones de impuestos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional por artículo 4° (corresponde a todos los países miembros del organismo una vez al año, tengan o no deuda), la jefa de la misma dio una conferencia ante El País y la agencia Bloomberg.

Lo que sigue es un resumen de las respuestas de Berkmen a las preguntas de El País. Entre otros aspectos, dijo que el gobierno electo aún no tiene los detalles del plan de ahorro del gasto, que se pueden reducir exoneraciones impositivas para ayudar al ajuste fiscal, que Argentina sigue siendo un riesgo importante y que los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) ayudarán al crecimiento.

-¿Cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno para mejorar el crecimiento potencial que el FMI estima entre 2% y 2,5% y dice que es bajo?



-Sí, es bajo. Un par de puntos. Esperamos que los proyectos de PPP aumenten el PIB en 1%, pero esto tiene que ser complementado con otras cosas. Lo primero son políticas macro creíbles y resilientes, un marco fiscal de mediano plazo, adicionalmente pensamos que los problemas en el empleo juvenil y la educación deberían resolverse juntos y deben estar entre las prioridades para mejorar los resultados de la educación y del mercado laboral. Las empresas públicas son importantes, hay que mantenerlas eficientes. Todo eso junto va a ayudar a volver a crecer lo que hemos visto en la última década. En el pasado Uruguay se benefició de las condiciones globales benignas y ese beneficio no va a estar nuevamente, no va a ser tan alto.

-¿Cuál diría que es el principal riesgo para la economía uruguaya?



-Hay una diferencia entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo son los desarrollos económicos en Argentina que siguen siendo un riesgo muy importante. Una demora en las reformas estructurales o un ajuste fiscal insuficiente afectarían las posibilidades de crecimiento de largo plazo y luego tenemos una serie de riesgos que provienen de la economía mundial, una economía global más lenta, los problemas comerciales que pueden afectar a Uruguay como a cualquier país.



-¿Cómo cree que las nuevas medidas del gobierno argentino van a afectar al turismo en Uruguay ya que los argentinos son claves en este sector?

-Para subrayar esto, la correlación del crecimiento de Uruguay con Argentina se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Pero como usted menciona sigue habiendo temas como el turismo, los shocks del tipo de cambio y sus implicancias -cuando la moneda (argentina) se deprecia- que tienen un efecto más amplio en la economía uruguaya. A diferencia del pasado, los vínculos con el sector financiero ya no están presentes y eso es una gran ayuda. El incremento en el impuesto a gastos en el exterior van a afectar los ingresos por turismo y es parte de por qué no vemos un gran impulso al crecimiento.

-El gobierno electo tiene un plan para reducir el gasto en US$ 900 millones, ¿qué piensa al respecto, es realizable?



-No conocemos los detalles del plan, así que vamos a hacer una evaluación cuando lo anuncie el nuevo gobierno. Tampoco el tamaño y la composición del ajuste. Lo que hicimos fue incluir (en nuestras estimaciones) las medidas de ajuste de 0,9% del PIB que sería el mínimo requerido y cree-mos que cualquiera fuera el gobierno sería implementado. Pero, los detalles, la composición, no la hemos visto.

-Pero ¿no discutieron este plan cuando se reunieron con el nuevo gobierno?



-Nos reunimos con ellos la semana pasada y están empezando a tener información del gobierno actual, todavía no tienen todos los datos completos. Lo que nos dijeron es que van a pasar algunas semanas hasta que el equipo (económico del gobierno electo) pueda examinar los datos y vamos a volver para tener los detalles más precisos que a esta altura no los tenemos.

La Misión del FMI: Dmytri Gershenson, Pelin Berkmen (jefa) y José Torres evaluaron a Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

-¿Está prevista una visita más temprana o eso va a ser en la próxima misión por artículo 4° (que corresponde a cada país miembro del FMI una vez al año)?



-Vamos a volver antes de la próxima consulta por artículo 4° para obtener información, recabar datos, cuando haya más certeza sobre el equipo económico y los planes.



-¿Cree que no va a haber necesidad de aumentar impuestos para lograr el ajuste fiscal?



-Entendemos que en el contexto uruguayo la prioridad está en limitar el aumento del gasto. En la parte de los ingresos, lo que hemos destacado esta vez son las exoneraciones impositivas y creemos que cualquier cambio en esas exoneraciones va a ser un buen apoyo para el ajuste.

-¿Se refiere a...?



-Por ejemplo hay exoneraciones al IVA o para un sector particular hay algún beneficio. Hay exoneraciones en la ley de Inversiones o en la Inclusión Financiera. Es importante evaluar costos y beneficios en todo esto porque algunos incentivos se hacen para lograr objetivos sociales y hay que hacer un análisis para darse cuenta cuáles de ellos están funcionando y cuáles no, cuáles fueron introducidos hace 10 o 15 años y ya lograron sus objetivos y no hay necesidad que estén. El gasto tributario (las exoneraciones impositivas) se estima que es un 7% del PIB.

-En revisiones previas sobre el artículo 4° ustedes mencionaban la necesidad de reformas en las empresas públicas.



-Lo que presentamos era una reforma de la gobernanza de las empresas públicas. Hay aspectos en los que Uruguay ha seguido las mejores prácticas internacionales, pero hay otros que pueden ser mejorados.



-¿Cuáles son los aspectos que Uruguay debe mejorar en sus empresas públicas?



-Vamos a recopilar información para hacer un análisis de cómo se puede mejorar en términos de gobernanza, estructura.



-¿Han tenido algún diálogo al respecto con el nuevo gobierno?



-En las conversaciones con el nuevo gobierno no entramos en detalles de ninguna cosa. Entonces, es parte de las conversaciones que tendremos más adelante.

-En materia de inflación, el gobierno no ha cumplido su meta en los últimos años y ustedes en el comunicado mencionan la necesidad de mejorar ese aspecto. ¿Ven necesidad de cambiar el instrumento de agregados monetarios a tasa de interés?



-Es una conversación que vamos a tener con el nuevo gobierno. Lo que nosotros sugerimos es una revisión completa de las estrategias, los instrumentos, de las prácticas de comunicación. En esta oportunidad hemos destacado la necesidad de comunicar de forma bien clara los objetivos. El segundo paso sería cuáles son los instrumentos que ayudan a lograrlo. Es más difícil comunicar con los agregados monetarios, pero las autoridades actuales ven algunos beneficios en utilizarlos. Hay diferentes formas de poner en práctica la política monetaria, hay que ver cuál es la mejor combinación.

-¿Está de acuerdo con las autoridades del Banco Central en que los agregados monetarios son el mejor instrumento?



-El punto clave respecto a la política monetaria es que la inflación y las expectativas inflacionarias siguen estando por encima de la meta. Por esa razón creemos que se hace necesario rever el marco de la política monetaria. Lo que decimos es que más allá de centrarse en cuál es el instrumento, deben tener una visión integral sobre cuál es la estrategia y cómo se comunica mejor. Tiene que ser una combinación donde se discuta todo.

-¿La política cambiaria puede ser utilizada como instrumento para alcanzar la meta de inflación?



-Uruguay es un país pequeño y abierto, y nuestra experiencia muestra que tratar de poner una meta para el tipo de cambio en este contexto es muy difícil.